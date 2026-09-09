7月底，80岁印度族妇女安娜玛丽（Anna Mary Raja Letchumi）独自在家时突然呼吸困难，赶紧按下家中的急救按钮。新加坡红十字会接到呼救后，立即派社区应急人员前往她在兀兰的租赁组屋进行援助，并帮她呼叫救护车。

出院后，有呼吸困难和心脏疾病的安娜玛丽遇上高温和烟霾天气，不得不全天开风扇降温。她说：“为了降温，有时候一天要洗三到四次澡，每个月的电费达200元。”

为了通风，她也必须打开家门，因此在家里也受到空气污染的影响。

为帮助独居年长者应对近期高温天气和烟霾，新加坡红十字会星期三（9月9日）起上门为200名接受居家监测辅助服务（HoME+）的70岁及以上低收入独居年长者，派发价值约130元的关怀礼包，包括一台空气净化器。安娜玛丽是其中一名受惠者。

这些独居者也将通过银行转账收到一次过100元的电费补贴。新加坡红十字会社区参与副总监陈杰琳受访时说，为了确保受惠者使用空气净化器，补贴足以覆盖三个月使用空气净化器的额外费用。

“我们想要鼓励受高温和烟霾天气影响的人群待在室内，希望能帮他们改善室内空气质量。”

另有约500名受惠者将获得价值约50元的关怀礼包，包含燕麦片、椰子水、运动饮料、饼干和纸巾等实用必需品。本次升级版防护行动首阶段预计在10月结束。

援助组织助客工抗高温

客工援助组织ItsRainingRaincoats也告诉《联合早报》，为确保客工有足够物资应对高温天气，旗下InspIRRe门店将继续为外籍劳工提供免费水杯、遮阳帽、雨伞等用品。组织今年也推出更多“防晒”（SunSafe）措施，为客工提供急救培训和眼部检查。