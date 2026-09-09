政府宣布调高政务官薪金后，《联合早报》发起“你怎么看部长薪金调整？”网上调查。投票结果显示，近七成读者最关注的并非加薪幅度，而是薪酬提高后，部长的表现是否会有更明确的衡量标准。

读者可在五个选项中，勾选其中一个，但不能复选。截至星期三（9月9日）晚上7时，这项调查共接获7168个投选。

其中“想知道加薪后，部长的表现会不会有更明确标准”获得4855票，占总票数近七成或67.73%，是最多人选择的选项。

另有863票选择“暂时没有明确看法，想了解更多细节”，显示部分读者仍希望进一步了解政治薪金调整的具体内容及依据。

认为“须要调整以吸引不同领域贤才加入政府”的有668票，占9.32%。相比之下，651票选择“不关心细节，主要留意总理和部长领的薪水”。

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至于“15年没调整，是时候做出调整”，则得票最少，仅有131票或1.83%。

政府星期二（8日）采纳独立委员会建议，将MR4级部长薪金参照基准从110万元调高至180万元，并扩大政务官薪金范围。政府也强调，政治薪金框架三大原则维持不变，即薪金须具足够竞争力，以吸引有能力的人从政；同时体现投身公共服务的精神，并维持“裸薪制”（clean wage），不另设隐藏津贴或福利。