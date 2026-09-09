我国超过九成的食物供应依赖进口。永续发展与环境部长傅海燕指出，提升粮食韧性并非没有代价，我国必须在确保货源稳定、食品安全，以及维持价格可负担这三个考量之间取得平衡。

傅海燕星期三（9月9日）参加粮食韧性动议辩论时说：“我们希望三者兼顾，但当中存在取舍，不可能同时把三方面都做到极致。”

例如，增加本土农产品生产，可在供应链受干扰时为消费者提供更多保障，但本地农场也面对较高的运营成本。若政府为帮助本地农场维持需求而限制进口，或规定采购来源，市场选择和竞争可能减少，进而推高食品价格。

她说：“粮食韧性并非没有代价。我们须在顺境时期支付一笔保险费，以便我国在危机发生时仍拥有选择。但我们无法不惜一切代价，为每一种食品产品防范每一种风险。”

她指出，要平衡这三个考量，政府、企业和公众须共同承担责任，接受必要的取舍，并在风险还没发生前，未雨绸缪，寻找解决方案。

这项动议由政府国会永续委员会四名议员提出，包括主席傅丽珊、副主席娜蒂雅，以及成员黄士轩和李乃怡。他们就减少食物垃圾、支持本土农产品生产、加强食品供应链韧性，以及推动替代蛋白发展四个方面提出建议。