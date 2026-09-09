香港首任特首董建华逝世，黄循财总理在社媒发文哀悼，称董建华是“新加坡的老朋友”，并指在对方的领导下，新加坡和香港的合作得以加深，为今日的密切关系奠定了基础。

黄总理星期三（9月9日）发脸书贴文，表示对董建华的逝世深感哀痛。他指出，董建华作为香港特别行政区回归中国后的首任特首，带领香港走过历史上的关键篇章。他以坚韧不拔的毅力，以及对香港和香港市民的高度责任感，引领这座城市渡过重大挑战，包括亚洲金融危机和沙斯（SARS）疫情。

黄总理说，他有幸在2019年访问香港时与董建华会面。“他给我的印象是一位深思熟虑的领导人，不仅对两地城市和区域所面临的挑战深入思考，也坚信合作的重要性。”

董建华于星期二（8日）晚9时57分病逝。他1937年5月29日在上海出生，是香港已故航业巨头董浩云长子。他在1990年代初涉足政坛，1996年底当选香港第一任行政长官。

荣誉国务资政吴作栋星期三也发脸书贴文，悼念好朋友董建华的离世，也向对方的妻子和家人表达最深切的慰问。

吴作栋说，他与董建华的友情可追溯至1970年代初，当时他们都还在船运业工作。后来，他们几乎在同一时期，分别成为新加坡和香港的领导人，而彼此的友谊也一直延续至今。

“我一直都很享受与建华相处的时光，也珍视他的温暖和友情。他是一位热心助人、诚恳和值得信赖的朋友。能与他相识半个多世纪是我的荣幸。”