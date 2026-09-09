本地空气素质好转约三天后，中部空气素质星期三（9月9日）晚上再进入不健康水平。患有呼吸或心脏疾病的脆弱群体应谨慎防护健康。

国家环境局官网显示，截至星期三晚上11时，中部地区的24小时空气污染指数（PSI）达102。一旦突破100，即进入不健康范围。其他地区的24小时PSI介于76至87，属中等水平。

在一小时PM2.5悬浮颗粒浓度方面，中部和西部则分别录得每立方米83微克和57微克，属偏高水平；其他地区则均低于每立方米56微克，处于正常范围。

根据环境局星期三傍晚的预报，未来24小时PSI料处于“中等”水平偏高端至“不健康”水平偏低端的区间。

环境局指出，尽管印度尼西亚苏门答腊中部和北部未来几天可能迎来降雨，但南部与加里曼丹地区预计仍维持干燥。若火势未能受控，加上东南风或南风持续吹袭，新加坡因此仍面临跨境烟霾的风险。

加里曼丹和苏门答腊火点增加

根据亚细安气象中心（ASMC）官网统计，加里曼丹和苏门答腊两个大岛星期二的火点总数为317个，比星期一（7日）的228个多89个。

（亚细安气象中心官网截图）

烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众决定当下是否外出活动时，应参考一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则应参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也已上载至亚细安气象中心网站。