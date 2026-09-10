凌晨时分，闹钟在黑暗中准时响起。韩小薇从被窝里挣扎着坐起身，揉揉惺忪睡眼，强迫自己下床洗漱。对于这个“夜猫族”的年轻人来说，天没亮就得睁开双眼，是她每天要克服的第一道难关。

23岁的韩小薇是“韩家肉骨茶·猪脚”的第三代掌舵人。每天清晨5时开始，她就要在东海岸公园小贩中心的档口与后港河畔庭院（Hougang Rivercourt）的店面之间奔波，除了负责日常运作，也要帮忙备料和烹调。

韩小薇大学读的是工程系。刚毕业时，父母其实并不愿意让她接手家族生意。

“当时刚开了第二间分店，我看父母特别操劳，就想帮他们一把。而且，这个档口是祖辈和父辈辛苦建立的，也有一定历史，我不希望它无法传承下去。”

不过，要说服父母点头，难度不小。

为了证明她是真心想加入，而不是因为在就业市场上找不到其他出路，父亲韩弨伻给她设了一道“门槛”——先到外面找一份工作，拿回聘约，才答应让她进店帮忙。

回想起这段经历，她笑着说：“父亲就是想要我证明有没有能力在就业市场上立足，他才考虑要不要聘用我！”

引入标准作业程序大幅缩减备料时间

工程系毕业的背景，也让韩小薇把不一样的思维带进传统小贩生意。她重新规划排班、制定标准作业程序，将每天的准备时间缩短了四个多小时。

父母一度担心流程改变会影响味道，但她重新梳理后的工作方式证明，缩短准备时间并不会改变食物品质，同时也让大家不必再那么辛苦。

韩小薇说：“父母给了我极大的试错与成长空间。我想，看着新一代帮忙将琢磨了多年的创新构想变成现实，他们心里也深感欣慰。”

愿意推动改变的，不只是第三代。韩弨伻本身也是一名愿意尝试新事物的高学历小贩，过去曾开发档口专属应用，帮熟客记录消费积分。

到了韩小薇这一代，数码工具更自然地融入日常营运。她借助社交媒体为档口宣传，还凭着网上自学的剪辑技巧，亲自拍摄宣传视频。

她说：“我还在学习和摸索的阶段，但社交媒体已经让更多人认识我们，让我有机会讲述档口的历史与故事，让这份传承了三代人的味道，被更多人看见。”