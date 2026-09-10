全球华语市场潜力巨大，《联合早报》要锲而不舍地探索，寻找自己能够发挥的作用。新报业媒体主席许文远说，只要新加坡继续取得成功，外界就会关注我国如何应对充满变数的国际局势，而这也构成新加坡媒体持续发挥价值的基础。

许文远接受新报业媒体四大语文报章的书面访问时，对早报如何拓展海外市场提出见解。他指出，早报要在庞大的区域和全球华语市场立足，成功的要素始终如一：洞察市场、客观分析、精辟评论。

“只要新加坡作为一个国家长盛不衰，很多国家都会饶有兴趣地密切关注我们，看新加坡如何在不明朗的局势中掌好舵，稳妥前进。这是我们的媒体发挥价值的根基。”

但他也指出，要把握机遇，“我们需要更多华文功底好，特别是真正精通双语双文化的新加坡人”。“如果他们还能听和讲一些方言，那就是锦上添花了！”

许文远五年前刚接掌新报业媒体时，就已提出类似看法。

2021年，他接受华文媒体集团旗下报章访问时，曾以“否极泰来”形容华文媒体的前景，认为数码科技虽冲击传统媒体，却也带来新的机会。当时他也预期，随着中国继续发展，华语在亚洲区域的重要性会进一步提升。

他当时提出，华文媒体要把握机会，须让内容更贴近年轻人、善用数码科技扩大传播、吸引和留住人才，并加强新闻专业培训；早报也应以独到的新加坡观点和透视报道，进一步开拓海外读者。

五年后的今天，许文远说，新报业媒体母语报章取得的进展令他感到自豪。他指出，母语报章的编辑部扎根于各自社群，深刻了解他们忧虑什么，期望什么。这些关切，有的是各个社群独有的。

“作为国会议员时，通过跟基层接触，我们了解这些事实和情绪。”

他指出，科技虽能轻而易举地把《海峡时报》的内容翻译成华文、马来文或淡米尔文，但翻译的内容未必能完全满足这群读者的需求。他说，这是为什么集团鼎力支持母语报章的编辑部，鼓励他们多吸引年轻受众，也让编辑部的年轻人领导形塑新的产品。例如，早报近年的新尝试包括采用人工智能技术，为每日精选新闻推出“听新闻”功能、针对时下热门课题制作解说式视频，以及不定期推出不同主题的播客。

“这项工程仍在进行中，不过到目前为止，成果令人鼓舞。”