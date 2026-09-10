奶粉、婴儿食品、零食、调味料等食品的召回公告不时都会出现。

今年年初，药剂师麦向睿就遇上食品召回。女儿正在喝的一款奶粉，因为检出呕吐型肠毒素Cereulide被召回。她是在朋友转发新闻后，才发现家中的奶粉批号正好受影响，随即马上停用并办理退款。

麦向睿的丈夫黄源隆坦言，如果当时没有看到新闻，他们可能根本不知道家里的奶粉已经被召回。他认为，零售商若能更主动通知消费者，或在店内张贴明显告示，消费者就更容易发现自己手上的产品是否受影响。

这也带出食品召回后的一个现实问题：产品出了问题，消息能不能及时传到已经买回家的消费者手上？

食品局目前会通过新闻和官网发布召回公告。消费者若发现自己买到受影响产品，应停止食用；已经食用并感到不适，则应及时求医，也可向购买产品的商家查询。

新加坡超过90%的食品依赖进口，来源和种类繁多，食品局不可能把每一种食品、每一种有害物质都逐一检测。我们每天吃进肚子的东西，又是怎么把关的？

食品局接受《联合早报》访问时说，当局采取按照风险排序对食物进行抽检。食品种类、过往安全记录等因素都会影响抽样和检测频率；风险较高，或过去曾出现问题的食品，会接受更频密的检查。

此外，食品局也会安排人员以类似“神秘顾客”的方式，到超市、湿巴刹和熟食中心购买食品，再送到国家食品科学中心检测。但是检验项目都是逐一“客制化“的，坚果和面粉可能需要检测黄曲霉毒素，蔬果和肉类则会重点检测沙门氏菌、大肠杆菌等微生物。

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