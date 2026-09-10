过去五年在《内部安全法令》下受管制的青少年案件数量大幅飙升，从2017年至2021年间的4起剧增至2022年至今的15起，增加近三倍。自我激进化的青少年年龄低至14岁，有少年还选定家中的厨用刀和折叠刀作为袭击武器，并完成21页袭击宣言，被捕时距离在学校发动预谋袭击仅剩数周。

内部安全局星期四（9月10日）公布的《2026年新加坡恐怖主义威胁评估报告》指出，自2025年7月以来受内安法处置的八名新加坡人中，就有六人是21岁以下的青少年。其中，2024年6月甚至出现四名年仅14岁的涉案少年，其中三人接获限制令，一人接获拘留令，写下内安法处理过案例的最年轻纪录。

自2015年以来，共有23名青少年因自我激进化被内安法处置，其中超过半数（12人）曾计划在本地发动恐怖袭击。

根据报告，2026年4月至6月间遭拘留的三名青少年介于14岁至19岁，都制定了具体袭击计划，并选定容易获取的武器。其中，15岁少年因支持“伊斯兰国”，计划在本地使用“压力锅炸弹”发动袭击；19岁青年陈俊杰（译音）则计划针对新加坡武装部队人员及学校的同性恋、双性恋与跨性别者（LGBTQ）群体发动持刀袭击，并曾试图对本地回教组织网站发动网络攻击。

报告指出，包括社交媒体和网络游戏在内的线上平台，例如电玩游戏Roblox，让青少年更容易接触暴力极端主义内容，加快激进化过程。

网络游戏也可能让用户模拟恐怖袭击和大规模枪击事件。反复接触这类内容，可能使人逐渐对暴力习以为常。随着时间推移，暴力幻想也可能进一步发展为在现实世界实施暴力的念头。

内安局指出，当局虽能及时发现已激进化的青年并进行干预，但这种情况并非总能发生；家人、朋友和社区在及早举报激进化迹象方面发挥关键作用。

警惕“零工恐怖主义” 策划者曾申新加坡签证

海外地缘政治演变也带来新型外部威胁。报告披露，伊朗革命卫队（IRGC）代理组织HAYI在欧美和加拿大发动多起袭击时，采用新的“零工恐怖主义”（Gig Terrorism）战术，即通过社媒和游戏平台提供资金报酬，在线招募与意识形态无关的普通人、犯罪分子或青年实施纵火、破坏甚至暗杀。

其中，曾指挥多起HAYI袭击案的伊朗籍关键人物巴吉尔（Baqer，已在美国落网），被揭发曾于2023年及2024年三次申请新加坡签证，但他最终没有前往新加坡。

虽然他并未入境，但内安局强调，不排除他前往东南亚是带有恐怖主义目的，可能将袭击目标对准新加坡，包括美国和犹太人在本地的利益。内安局正与情报伙伴合作，调查巴吉尔的活动。

新加坡以及本地相关利益仍是恐怖分子的潜在目标。不过，报告显示，公众对恐怖主义威胁的警觉性有所下降，认为新加坡是恐怖袭击目标的受访者比率，从去年的49%降至46%。

内政部2022年展开的类似调查显示，当时约52%受访者认为新加坡是恐怖袭击的目标，低于2018年的58%。

自2002年以来，在《内部安全法令》下因涉及恐怖主义活动被处置的新加坡人共有156人。其中，接获拘留令的106人中有87人因改造良好已获释；接获限制令的50人中，有40人的限制令已失效。