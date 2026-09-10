中部地区的空气污染指数持续恶化，截至星期四（9月10日）早上7时的24小时空气污染指数（PSI）为105，是本地自9月4日PSI破百点以来的最高纪录之一，公众应减少不必要的户外活动。

国家环境局网站数据显示，截至星期四早上7时，中部地区的PSI达105，属于不健康水平，也高于星期三（9日）晚上11时录得的102。中部一小时PM2.5悬浮颗粒浓度为每立方米49微克，属正常水平，比起星期三晚上11时的每立方米83微克浓度有明显好转。

环境局的网站也显示，星期四上午8时至9时30分全岛多处会出现中等至强雷阵雨并伴随强风，料烟霾情况会得到缓解。

截至星期四早上7时，西部、东部、北部、南部的24小时空气污染指数分别达86点、82点、76点和78点，处于中等水平。一小时PM2.5悬浮颗粒浓度也在正常水平，介于每立方米25至36微克。

本地空气素质是在好转约三天后，星期三晚上11时再度破百进入不健康水平。

环境局指出，尽管印度尼西亚苏门答腊中部和北部未来几天可能迎来降雨，但南部与加里曼丹地区预计仍维持干燥。若火势未能受控，加上东南风或南风持续吹袭，新加坡因此仍面临跨境烟霾的风险。