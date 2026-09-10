父亲带3岁半儿子学游泳，称儿子过后滑倒掉入水中，游泳教练却未察觉，所幸他迅速跳入水中将儿子救起。游泳学院受询时指出，正在调查事件，并已暂时将涉事教练停职。

38岁黄姓IT经理受访时告诉《联合早报》，他和妻子约一个月前为3岁半的独生子报名到新邮政中心（SingPost Centre）的“Little Splashes Aquatics”游泳学院上课。上个星期天（9月6日）是四堂课的最后一堂。

“学院规定家长不得进入泳池区域，我和妻子放心不下，所以站在不远处观望。”

下午3时21分许，游泳教练当时正在指导另一名孩童，黄先生的儿子和另一名孩童在没有穿戴任何浮动装备的情况下，站在一个水下平台上等待。

“这个平台当时不在教练的视线范围里。我的儿子滑倒掉入水中时，她正在指导另一名孩童，完全没注意到我儿子溺水。”

他说，儿子在水中前后大约10秒，他就发现情况不对，立刻冲上前下水将儿子救起。他还指出，游泳教练事后只是轻描淡写说了一句“抱歉，我没注意到”，过后便继续上课，甚至没有查看儿子的情况。

家长：儿子事后大病 仍对事件感到害怕

黄先生说，儿子身高1米，事发处水深也是1米，但儿子落水后显然受到了不小的惊吓。他忙着安抚儿子，妻子则向学院经理投诉，并要求查看闭路电视画面。遭拒后，妻子报警。夫妻俩最终仍未看到画面，不过到场的警员随后查看了监控。

两人随后将儿子带回家，但儿子隔天就说身体不适，星期二（8日）更是发高烧到40度。“除了发烧，他还腹泻，我们当天就把他送入竹脚妇幼医院。虽然可以回家，但星期三（9日）情况依旧，直到星期四（10日）才好转。”

时隔数日，儿子至今还是害怕，会问父母为什么教练不救他，让夫妻俩心疼不已。

黄先生说，学院经理事后虽然道歉，但他已决定不再让孩子去上课。“我们站出来发声，是希望引起大家对这些安全隐患的关注，并呼吁实施更严格的安全措施，避免其他孩子遭遇同样的险境。”

游泳学院：正进行内部审查 若发现疏失将给予处分

Little Splashes Aquatics在答复《联合早报》询问时说，学院知晓上述事件，正在进行全面的内部审查，包括调阅现有的闭路电视画面以及评估教练的行为。

学院解释，当时课堂的师生比例为一对三。泳池深约1米，学生等待时是站在一个约0.5米高的水下平台上。

学院的初步审查显示，教练当时正在指导另一名学生，3岁半学生在平台上等待时走动，从平台边缘跨入水中。孩子的家长随后进入泳池并将他救起。

学院称，警方在查看闭路电视画面后结案，不会采取进一步行动，但作为预防措施，涉事教练已被暂停所有职务，直至调查和安全审查结束。

学院事后已联系家长，并将继续与家长保持联系。院方目前正重新评估教练的站位、视线范围、教学平台的使用以及看管程序，若涉违规行为将予以处分。

“内部审查仍在进行中，学院不便在现阶段发表评论，并将继续配合各相关方，视审查结果采取相应的适当行动。”