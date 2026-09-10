重塑结婚与生育观念工作组将在2027年初公布一套完整的育儿假建议。由于必须修改相关法例，政府正与三方伙伴合作制定落实细节，包括育儿假的生效时间。

领导重塑结婚与生育观念工作组的总理公署部长英兰妮星期四（9月10日）在国会答复议员有关新增育儿假的口头询问时指出，雇主也需要时间应对加强育儿假所带来的营运影响。她说：“我们将在明年初公布更多详情。”

五名议员询问新增育儿假的落实时间、政策影响和雇主面对的挑战，以及政府如何加强家庭友好职场和家庭支援。

英兰妮说，国庆群众大会宣布的财务支援只是其中一大重要方面，另一核心则是重构职场规范和做法，而要实现这个转变的关键是改变观念，并与雇主展开沟通。

她指出，这些改变不只惠及有年幼孩子的父母，也包括单身者、照顾年长父母的人，以及没有孩子的员工。

她说，政府向所有雇主发出的信号是，“今天的职场已经改变了”，不能再沿用过去10年、20年的同一套模式和思维，而是必须找到新的工作方式。

她说，政府完全理解雇主有营收、销售和公司目标需要达成，但另一方面，员工也会有需要暂时离开工作岗位的时候，而且这并不只是有年幼孩子的父母面对的问题。

随着人口老龄化，许多单身者须要照顾年长父母；即使是有年幼孩子的已婚夫妇，也可能须要照顾年长父母，无子女的已婚夫妇同样可能面对这个情况。因此，未来的职场必须更具灵活度。

除了改变观念，英兰妮说，另一个问题是如何让雇主、人力资源经理和中层管理人员参与其中。因此，工作组正研究如何加强企业能力、提升企业技能，让企业为这些改变做好准备。

她指出，企业可以通过重新设计工作、灵活工作安排和人员替补等方式，应对员工暂时离开工作岗位的情况。政府也正与雇主、三方伙伴及相关利益者合作，推动这些改变。