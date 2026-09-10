陆交局上月取缔231起代步工具违规 充公46台违例工具

陆路交通管理局持续对违例活跃通勤工具展开执法行动，上个月一共揭发231起违规行为，并扣押46台不合规代步工具。

陆交局星期四（9月10日）在脸书发文说，当局上个月继续针对违例用户，包括个人代步工具用户和脚踏车骑士展开执法。

执法行动包括在8月14日与新加坡警察部队，在惹兰安娜武吉及西海岸大路附近的联合执法行动。在这次行动中，共有17名脚踏车骑士及一名个人代步工具使用者，因涉及违例行为而接到销案罚款。

当局强调，将继续对违例用户采取严厉行动，并结合宣导与教育工作，以确保公共路径对所有人都安全。

活跃通勤工具虽然在我国受到管制，但不少人仍心存侥幸，改装电动脚踏车或代步工具，以为自己不会被取缔。政府下来拟加强对活跃通勤工具的管制。

当中，星期二（8日）在国会提出一读的《陆路交通与相关事项（第二）法案》，拟修改《活跃通勤法令》《电动车充电法令》《公路交通法令》和《小型电动车（安全）法令》。

根据法案，在网上销售活跃通勤工具的商家，日后可能如实体零售业者那样受到管制，包括不得推销和售卖不合规的工具，并须清楚展示安全警示和使用规定。此外，也加强管制这类工具使用的电池，并提升非法进口不合规电动脚踏车和电动个人代步工具的刑罚。

公众若发现有人违规使用个人代步工具或脚踏车，也可通过go.gov.sg/report-am举报。