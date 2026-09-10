工人党认同政府在调整政治薪金时，不采取一步到位的做法，而是先为内阁部长一次过加薪最多9%。不过，工人党秘书长毕丹星说，工人党不同意MR4级部长薪金参照基准的计算方式。

国会议员每月津贴也在这一轮调整中，从1万3750元调高至1万8500元。毕丹星对此表示支持，认为考虑到通货膨胀，这项调整是合理的。

国会星期四（9月10日）就黄循财总理和公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期二（8日）发表的政治薪金检讨部长声明展开辩论。根据国会秘书处发出的名单，阿裕尼集选区议员毕丹星是唯一参与这项辩论的工人党议员。

他的发言主要围绕吸引私人领域人才从政、部长薪金参照基准与实际薪酬、市长薪金和职责，以及国会助理和秘书助理的薪资等课题。

政府采纳独立委员会建议，从今年10月15日起，把MR4级部长薪金参照基准从110万元调高至180万元，并把部长薪金范围，扩大到75%至125%。这意味着，MR4级部长的年薪日后可介于135万元至225万元。

不过，黄总理已明确指出，现任部长不会一次过调到180万元，而是视个人表现，先获得一次过、最高9%的加薪。

毕丹星说，工人党支持这种较审慎（sober）的做法，但重申MR4级部长薪金参照基准，不应以收入最高的1000名新加坡公民年薪中位数为依据，而应以国会议员的薪金为基础。

他也指出，随着各级部长的薪金范围扩大，实际薪酬将有更大的浮动空间，因此政府更有必要以简明易懂的方式公开相关信息，让公众清楚了解部长实际所得，并体现政治薪金透明的原则。

黄总理在部长声明时中提到，合理的议员津贴能让执政的人民行动党和反对党工人党招揽人才。

不过，毕丹星认为，对工人党参选人来说，薪酬不是决定是否参选的主要因素。真正推动他们参选的，是对更民主、制衡更强的政治制度的信念，以及愿意在胜算不高的情况下，承担个人和职业上的风险。

政治薪金检讨委员会在星期二公布的报告中建议，政府应检讨市长薪金，与MR4级部长薪金参照基准脱钩。毕丹星支持这个方向，并询问政府何时完成相关研究，同时认为当局应更清楚列明市长的职责范围。