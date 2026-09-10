艺人和艺术工作者可表达对受国际冲突影响者的关怀，但新加坡的公共秩序、国家安全与稳定不能受损害。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期四（9月10日）在国会答复东海岸集选区议员何礼娜的提问时，强调上述立场。

陈杰豪指出，艺人和艺术工作者对人道主义影响表达他们的看法，这不会被禁止。人道主义关怀可通过不同方式表达，但不应损害新加坡的公共秩序、国家安全与稳定，艺术娱乐分级准则（Arts Entertainment Classification Code）清楚列明这一点。

“此外，新加坡不应被外国人用作宣传政治主张的平台，包括与海外冲突或政治议题相关的主张。在我国演出的艺人与艺术家，无论本地人还是外国人，都应该遵守我国的法律，以及演出许可的各项条件。”

资讯通信媒体发展局在处理艺术娱乐执照的申请时，会结合具体情况给予全面的评估。陈杰豪以文艺汇演《致未曾遗忘的他们》（To the Unforgotten）和戏剧选辑《种族灭绝六讲》（6 Microlectures on Genocides）等为例，这些列为R18限制级的演出都有涉及加沙冲突的内容。

“执照框架旨在保护青少年免受不良内容的侵害，同时允许人们自主选择要观看的内容，并且对可能引发公共骚乱或危害国家安全的内容类型设定一定的限制。”

英国电音组合Massive Attack今年7月在星宇艺术表演中心演出，公开展示巴勒斯坦旗帜，并高呼“解放巴勒斯坦”的口号。相关短视频过后在网上流传开来。警方接获公众报案，决定严厉警告涉事的两名Massive Attack团员，并禁止他们再次入境新加坡。