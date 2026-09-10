政府正就社交媒体年龄验证机制的相关细节与各社交平台磋商，同时咨询专家并参考外国的相关政策。数码发展及新闻部也通过公共咨询发现，青少年其实比想象的更成熟明智，也出于对弟妹或更年幼朋友的担忧，认同对社媒推行分龄管制措施。

数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，星期四（9月10日）在国会口头询问时回应淡滨尼集选区议员陈以君提问时说，新加坡其实此前已推行《应用程序分发平台行为准则》，因此年龄核查措施对本地并非新鲜事。

就议员对用户个人数据隐私保护的疑虑，拉哈尤认为目前已有技术可有效地在审查年龄的同时也保护用户数据隐私，尤其是未成年孩子的隐私。

拉哈尤也提到，当局也积极与青少年沟通，了解这个目标群体对社交媒体年龄核实措施的看法，结果获得超出预期的反馈。

青少年心态开放 心系年幼者上网安全

她说：“青少年其实比我们想象中更成熟明智。他们的心态其实很开放，明白这些安全措施的出发点和需要，交流过程中也表达了对弟妹和年幼朋友的担忧。因此他们其实认同需要实施某种管制。”

不过她也注意到，青少年还是不希望政府一刀切全面禁止青少年使用社交媒体，而是支持对不同年龄段分级管制。

拉哈尤说，当局将结合这些观点和专家意见，同时借鉴外国的做法，制定一套适用于本地的管制模式。“商讨工作仍在进行，届时将公布更多详情。”

政府去年3月推行《应用程序分发平台行为准则》，要求苹果、谷歌、华为、微软和三星的应用商店落实年龄验证措施。