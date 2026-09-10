为申请本地永久居民身份，男子向亲友借钱，还误信“代办”坠入连环圈套，被骗走逾2万1000元，后来缴不出对方再要求的1万5000元，突然想到使用人工智能查询，才惊觉持有的工作准证根本无法申请，及时醒悟并报警。

来自中国山东的杨先生（50岁，货仓管理员）告诉记者，他今年4月在脸书看到一则广告，称能办理本地移民事项。

他说，自己来新20年，早已习惯这里的生活，因而想申请成为永久居民（PR），于是与对方取得联系。

杨先生透露，接触后，所谓的“代办”三番四次向他索取个人资料，他就连同太太在本地工作的资料一并发给对方。

之后，对方多次向他索取多笔数千元的款项，称是申请PR的报名费等等，还称可为杨先生取得学历证明和公司股东身份，提高获批机会。

“我被拉进一个群组，10多个人在里面包括代办。他们在群里百般说服，就是要让你相信照着申请就行。”

对方也称捐款对申请PR有帮助，向杨先生要钱。

“我给了7800元，他们说事成后能退款，结果收到两张截图，包括收据和一张感谢状。”

他也听信对方说要申请再入境许可证（Re-Entry Permit），另外给了近8000元。

综合各种“费用”，杨先生前后转了逾2万1000元给对方，部分还是向亲友借来的。

他说，对方今年5月向他发来一张印有他照片的本地PR身份证照片，以及显示电脑内存有他资料信息的照片，让他相信申请已有着落。

不过当他提出质疑，为何自己Singpass上的资料迟迟未更新时，对方告诉他，必须亲自前往移民局一趟，进行指纹认证才行，不过有关预约会在今年9月。

直到今年8月24日，对方再次发来一张此前称已安排杨先生当“老板”的公司股东分红认证，并要求杨先生再交付1万5000元。

他这时已无力支付这么大笔钱，也起了疑心。

杨先生于是借助人工智能（AI）查询，得到的答复是自己持有工作准证，不符合申请永久居民的资格。他之后报警。

警方受询时证实接获报案，案件正调查中。

妻多次劝阻 关系险闹僵

尽管太太多次劝阻，他仍执迷不悟，差点闹僵。

杨先生透露，自己的月薪约2000多元，这次受骗损失了2万1000多元，几乎等于一整年的工作白干了。

他也说，这笔钱大多是向同乡和公司借来的，最近才缴清拖欠公司的4000元，余下的只能慢慢偿还。

他说，当初对方要求支付7800元用作捐款时，妻子就起疑，还劝阻他，但当时他不以为意，认为对方不可能欺骗他。夫妻俩也为此事几乎日日吵架，差点闹僵。

他说，事后非常感谢太太的谅解。

完整报道，请翻阅2026年9月10日的《新明日报》。