蔡厝港居民饱受鸟患之苦，卧室窗沿常见粪便，一年来想尽办法解决，长期放防鸟网和驱鸟针垫。

住在蔡厝港4道第402座组屋的居民林女士（56岁）向《新明日报》申诉，她住在蔡厝港约30年，近一年来发现卧室窗沿上有粪便出现，令人诧异。

后来，林女士发现，每日清晨4时许，都会听到窗外传出鸟叫声。“我每天早上都被吵醒，实在难以忍受。”

根据她描述，窗沿上聚集了大批小鸟，其羽毛看似青黄色，体型较小。

为了驱鸟，林女士在卧室窗外的冷气压缩机上放置驱鸟针垫，陆续还买了防鸟网和旋转式驱鸟棒，并一一安装在屋外。“防鸟网有用，阻止小鸟在窗沿休息，但是有时粘不好，一直会脱落。”

林女士还制作老鹰形状的硬纸板剪影，想吓走小鸟，但作用不大。如今，窗沿上留下一排硬化的粪便，令她感到十分无奈。

“我尝试拿海绵绑在长棍上清理，但窗沿较低，无法清理干净。忍无可忍之下，我已去接见选民的活动反馈。”

上个月28日，市镇会派人来检查，并协助清洗。

记者走访时，11楼邻居黄女士（57岁）受访时指出，她的卧室窗沿也常见鸟粪便。“我也只能趁下雨天，用拖把清理粪便。”

为防止小鸟，黄女士则挂上绳子，夹上亮色夹子。

记者当天观察时发现，大约晚上7时，有上百只绿色小鸟在天空中盘旋，相信都是长尾小鹦鹉。

市镇会：密切监测

蔡厝港市镇理事会回复《新明日报》时指，正与国家公园局紧密合作，监测社区长尾小鹦鹉的踪迹。

为配合公园局管理外来鸟类的方针，市镇会定期修剪鸟类经常栖息和筑巢的树木，以防止并减少它们聚集。近期，冷气机台出现较多长尾小鹦鹉，可能是因附近树木经过修剪，导致它们转移栖息地。

此外，市镇会也持续进行公众教育，且张贴告示，提醒居民妥善处置厨余以及禁止喂食鸟类。这有助于控制鸟群的数量。

“我们将继续与公园局密切关注事态发展，并在必要时采取适当的鸟类管理措施。”

同时，它们也致力于在保护野生动物与保障居民居住环境之间取得平衡。

完整报道，请翻阅2026年9月10日的《新明日报》。