从私人医疗领域转入政坛前，贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生的收入，远高于部长薪金所能达到的水平。他在50多岁从政时，已具备一定财务保障，不必过多顾虑收入损失。如今他却不时想，若能在40多岁就从政，或许能有更长时间的历练，为国家作出更多贡献。

正因如此，陈诗龙认为，政治薪金调整真正要解决的，并不是让部长收入向私人领域看齐，而是避免那些正值事业黄金期、仍须养家并继续发展事业的专业人士，因为承担不起从政的代价而从一开始就却步。

陈诗龙星期四（9月10日）在国会参与政治薪金检讨部长声明辩论时说，投身公共服务不应以金钱为动机，但也必须正视从政须付出的现实代价。

他分享自身经历时说，加入政府前，他已在医疗和企业界工作超过30年，既当过医生，也创办和领导医疗企业。事业虽然充实，回报也相当丰厚，但他最终仍选择投身公共服务，希望把多年累积的经验，用于更广泛地服务国家和人民。

陈诗龙强调，如果金钱是主要考量，自己不会从政。不过，他也承认自己的情况特殊——踏入政坛前已达到一定的事业成就和财务保障，因此不必过多顾虑个人经济得失，但这并非所有人都具备这样的条件。

他坦言，政治职务对个人要求极高，不仅工作时间长、责任重大，公私界线也较模糊，所有决定更会受到公众检视。因此，从政所付出的代价，不只是收入减少，也包括时间、家庭、隐私和未来机会。

他说：“如果太多有能力的新加坡人觉得，从政要付出的个人代价太大，久而久之，愿意出来当国家领导人的人才就会越来越少。”

陈诗龙指出，新加坡要继续吸引各行各业有能力、有操守、有经验的人投身政治，而不能引入那些已经赚够、经济无忧的人，也要包括正值事业黄金期、精力最充沛，而且从长远来看或许能作出更大贡献的人。

陈诗龙也认为自己很幸运，“当初有人邀请我从政时，我有条件说‘好’”。

“未来，我希望来自私人领域的年轻新加坡人面对同样的邀请时，我们不会让他们觉得，这条路变得越来越难走。”