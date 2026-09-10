女子被男友甩掉后产生幻觉，误以为被对方困在组屋单位内，竟妄想在门口点火“烧出一条逃生路”，结果引发大火，最终因纵火罪被判处监禁五个月。

这起火患发生于今年6月30日傍晚约5时15分，地点在三巴旺威灵顿圈第512座组屋的10楼单位。

纵火的女被告是现年46岁的婕斯敏（Jasmine Helena），她星期三（9月9日）承认一项蓄意纵火的罪行。

调查揭露，被告在事发当天，男友刚与她分手。傍晚5时许，她认定自己被前男友困在住家内，竟企图通过烧纸为自己“烧”出一条逃脱之路。

不料，被告在门口引燃火源后酿成大火，不仅毁了自己居住的单位，也烧坏了邻居的窗户。

控方指出，火患发生后，邻居第一时间展开救援，民防部队赶抵现场后迅速扑灭火势，并紧急疏散了约30名居民。警方当天共接获多达34通涉及该火患的报警电话。此外，建屋发展局事后耗费上万新元进行维修，而被告至今未做出任何赔偿。

被告于案发当天被捕，并一直被还押至今。

控方指出，被告虽有偷窃及财产相关前科，但并无纵火前科。然而，被告此次犯罪造成严重后果，维修费用超过1万元且未给予赔偿，同时也造成公众恐慌与不便。鉴于她及早认罪，促请法官判处她坐牢五至六个月。