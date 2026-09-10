卖椰浆饭时突然晕倒，妇女惊悉罹患急性血癌，医生告知仅剩三周命。她花光积蓄抗癌康复后，创办健康素食餐厅“慈缘轩”，坚守23年。老板娘王带娣日前逝世，享寿76岁。

一生经历起落的“慈缘轩”素食餐厅老板娘王带娣，星期一（9月7日）安详离世，享寿76岁。她停柩于芽笼东1道第124座，葬礼以佛教仪式进行，星期天（13日）出殡。

长子萧愈昌（50岁）告诉《新明日报》，母亲17岁从马来西亚昔加末乡村来新谋生，最初当裁缝学徒，后来与在隔壁银行工作的父亲萧伟华（83岁）相识相恋，之后便在新加坡落地生根，婚后育有两男一女。

他说，母亲担心年纪渐长、视力不佳会影响裁缝工作，于是转行做餐饮，从制作娘惹糕开始，后来摆摊卖椰浆饭，没想到却迎来人生最大的劫难。

“1993年妈妈43岁时，一天在摊位突然晕倒。医生说她患上急性血癌，只剩三个礼拜寿命。”

王带娣随后接受化疗，一住院就是三年。萧愈昌说，为治病，父母的积蓄全用光，还得卖屋筹款，一家人租住一房一厅的组屋。

“那时候什么都没有了，生活很辛苦。可是妈妈最后抗癌成功，成为末期血癌生还者。”

王带娣康复半年后，两名好心佛友主动向她伸出援手，资助数万元让她在牛车水一带创办健康素食餐厅“慈缘轩”。

萧愈昌说：“妈妈一直很感谢他们。大概三年后就把这笔钱还给他们了。”

他形容母亲是一个坚强、刻苦又热心公益的人，常常号召身边亲友一起捐助贫困国家。

“慈缘轩”1996年开创，2019年结束营业。王带娣多年来坚持自己的饮食理念，餐厅成为本地知名素食馆。

完整报道，请翻阅2026年9月10日的《新明日报》。