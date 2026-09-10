埃及航空、樟宜机场集团和悉尼机场计划从2027年初开通一条连接开罗、新加坡和悉尼的新航线。一旦落实，这将成为新加坡和澳大利亚首条直达北非的航线。

三方星期四（9月10日）发布联合文告说，拟议中的航线仍有待监管部门批准。若获批准，这项计划将进一步加强区域航空互联互通。

根据国际航空运输协会（IATA）的机场信息服务，往返埃及的旅游需求强劲且持续增长。以2025年点对点客运量计算，埃及是新加坡与澳洲在非洲大陆最大的尚未开通直航的市场。

文告指出，新航线除了加强区域联通，为旅客提供更多出行选择，也将促进三国之间更紧密的经济与文化交流。

新航线将连接开罗、新加坡和悉尼三个城市。开罗是探索埃及丰富文化遗产的重要门户，旅客可前往吉萨金字塔群、大埃及博物馆和搭乘尼罗河游船，也可从当地前往赫尔格达（Hurghada）、沙姆沙伊赫（Sharm El-Sheikh）和阿拉曼（Al-Alamein）等休闲目的地。

埃及航空：拟议航线可巩固航司亚太布局

埃及航空商务副总裁阿米尔·阿达维（Amr Adawy）在文告中说，拟议中的航线将进一步巩固埃及航空在亚太市场的布局，为旅客前往埃及提供便利，并通过航司覆盖非洲、欧洲和中东的广泛航线网络，提供顺畅的转机选择。

他透露航线若能顺利开通，将由空中客车A350-900执飞。

樟宜机场集团航空及货运发展执行副总裁林振杰说，拟议中的航线若落实，来自埃及和澳洲的旅客将可通过樟宜机场广泛的区域航线网络，更方便地前往东南亚及更广泛的亚太地区；樟宜机场的旅客也将能更方便地前往开罗，并从当地转往非洲及其他地区。

“我们期待也欢迎埃及航空进驻樟宜机场，并支持这条航线顺利开通。”

悉尼机场首席航空官格雷克·博瑟姆（Greg Botham）说，新航线将让旅客直接连接非洲重要航空枢纽之一，悉尼机场期待与埃及航空及樟宜机场集团合作，支持这条重要新航线顺利开通。

埃及航空稍后会公布更多详情。