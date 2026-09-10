男子转账6万5000元给姐妹支付父亲医药费，与其姐妹关系恶劣的妻子得知后，竟发送大量侮辱性短信给男子，还用AI生成他和姐妹的乱伦视频，饱受折磨的男子申请个人保护令，获法官批准。

根据判词，男子对妻子申请个人保护令，指妻子指控他与亲姐妹发生性关系，对他造成情感及心理上的虐待。

呈堂短信截图多达90页

据男子所述，引发这一连串事件的导火线，是他同意出10万元支付父亲的医疗费用。他过后通知妻子，已将约6万5000元转账给姐妹，与其姐妹关系恶劣的妻子因此发怒。

男子指出，妻子通过WhatsApp发给他大量粗俗且具有羞辱性的短信，当中还包括用AI生成，关于他和姐妹的性爱视频和图片。男子呈堂的短信截图就多达90页。

妻子并未否认曾发送这些短信，还解释是利用免费的应用软件制作的。

家事庭法官指出，妻子发送短信、照片及视频的行为，对男子的情感或心理明显构成虐待，并形容这些短信极其恶劣、令人作呕。

法官也说，尽管妻子可能对男子心存怨气与不满，但她处理这些情绪的方式并不恰当。她在约四个月内发给男子的大量信息，也反映了这一点。

男子向法院提出申请后，妻子已停止了这种行为。法官最后也批准了男子的个人保护令申请。

法官令夫妻接受心理辅导

男子体重暴跌，法官令夫妻均接受心理辅导。

判词显示，男子讲述了上述经历对他身体造成的损害，如体重急剧下降。

法官指出，导致夫妻冲突的主要原因仍未解决，即妻子与男子姐妹之间关系不和睦。男子根本不可能，也不应被要求，为了避免与妻子起冲突，而彻底断绝与姐妹的一切联系。

法官最后令夫妻双方须接受心理辅导。此外，妻子曾两次被送入心理卫生学院（IMH），可能患有精神疾病，并且成为行为异常的一个导因，法官因此下令提交初步评估报告，以便令妻子进行强制性治疗。