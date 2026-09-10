到狮城交流，与女保安起争执爆粗口，香港校长被解雇后，在劳资审裁处向校方求赔偿超过15万4000元。

《新明日报》之前曾报道，5月22日下午5时许，香港屯门新会商会中学校长李卓兴到新加坡交流时，因巴士停车问题与女保安发生争执，更当着学生面爆粗口。视频曝光后，李卓兴公开道歉，并称已主动请辞。

不过，新会商会中学法团校董会随后援引香港《雇佣条例》，拒绝辞呈，而是决定即时解雇，且不给予代通知金。

根据香港媒体《香港01》报道，李卓兴认为遭到不合理解雇，早前向劳资审裁处，要求校方赔偿96万港元（约15万4698新元）。

报道指出，李卓兴起诉新会商会中学法团校董会以及侨港新会商会教育机构有限公司。

李卓兴认为，校方在没给充分的通知或代通知金，便终止雇佣合约，因此认为自己是在没有正当理由下遭到解雇。

除了追讨代通知金，李卓兴也追讨疾病津贴、七天薪金补偿、公积金计差额、遣散费、长期服务金等，共约96万港元。不过，他星期三（9月9日）向法庭确认，不追讨疾病津贴及公积金等。

劳资审裁处裁判官沈其亮指，案件关键在于李卓兴的不当行为是否严重到能即时被解雇。若行为不够严重，校方是否有其他合理理由作出解雇的决定。

校方拒和解

校方代表指出，旅游团结束后，曾于5月22日要求李卓兴做出相关的解释。尽管李卓兴解释说，自己是为了保护学生，但旅游巴士违反交通规则在先，身为校长的李卓兴却还是大声喊叫。

此外，李卓兴于5月26日停职，6月2日被解雇。校方在对方递交病假前，就已通过电邮、挂号信件等方式通知校方的解雇决定，因此不会考虑和解。

案件展期于12月1日开审。