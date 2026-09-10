254人因涉嫌欺诈或充当钱骡被警方调查，他们疑与超过652起诈骗案有关联，涉案总额逾750万元。

新加坡警察部队星期四（9月10日）发文告说，网络指挥处联合七大警署，从8月27日至9月9日在全岛展开为期两周的执法行动。年龄介于15岁至79岁的151名男子和103名女子，因涉及欺诈或充当钱骡正在协助警方调查。

他们相信涉及超过652起诈骗案，诈骗类型包括电子商务、钓鱼、求职、冒充政府官员、投资及抽奖（lucky draws），涉案金额超过750万元。

这些人目前在欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名下接受调查。欺诈一旦罪成，可面临最长10年监禁和罚款；洗钱一旦罪成，可被判处最长10年监禁，或最多50万元罚款，或两者兼施；无执照提供付款服务若罪成，可面对最长三年监禁，或最多12万5000元罚款，或两者兼施。

此外，骗子或协助诈骗团伙招募者可面对最少六下、最多24下鞭刑。充当钱骡，给不法分子提供SIM卡和Singpass资料进行诈骗，落网定罪后则可被判最多12下鞭刑。

警方强调，严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。在设施限制框架（Facility Restriction Framework）下，涉及钱骡相关罪行者，无论正接受调查并被评估为高风险，或已受到警告、被罚款、被控或被定罪，其银行服务及手机线路使用均可能受到限制，防止他们继续协助诈骗活动。

公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/i-witness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。