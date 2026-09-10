一名上市公司总裁热烈追求前空服员，送名牌包、买头等舱机票，还任她刷卡，但分手后要讨回“爱的礼物”，声称所有花费是给对方的免息贷款。不过，总裁入禀高庭追讨46万余元没有成功。

高级法官李兆坚指出，证据显示本案起诉人对女方十分迷恋，交往期间豪掷重金送礼，并且数次在手机短信中表明物品与金钱都是他送给女方的。“遗憾的是，两人的恋情最终不欢而散，起诉人为此心生怨愤，执意要让答辩人付出代价。”

起诉人艾格华（译音，Chander Agarwal）是印度上市物流公司TCI Express Limited的总裁，公司在印度国家证券交易所和孟买证券交易所挂牌。答辩人李秀慧（译音，Felicia Lee Xiu Hui）原本是空服员，之后转行担任保险经纪和医疗销售人员。艾格华据悉目前40多岁，李秀慧则是39岁。

诉方指女方欺骗感情 法官驳斥专一交往说法

艾格华也指责女方欺骗他，让他相信两人处于真诚、专一的恋爱关系，结果他后来发现女方一脚踏两船。但法官认为，没有证据显示双方早期曾讨论恋情是否属于专一关系，而且起诉人自己在交往期间，至少两次与其他女子发生性关系，这削弱他相信双方处于专一恋情的说法。

根据高庭于星期三（9月9日）发表的判词，艾格华与李秀慧于2019年在一趟航班上认识。之后，艾格华通过脸书主动联系女方，对她展开热烈追求。两人从2022年9月起成为情侣。

隔年11月，即两人交往一年多后，艾格华发现李秀慧原来已与另一名男子认真交往至少半年。艾格华与李秀慧在同年12月分手。2024年3月，他入禀高庭起诉李秀慧追讨46万8090元，当中包括20万余元信用卡消费，以及12万9000元海外旅行开销等。

审讯揭露，从展开追求到正式交往期间，艾格华习惯性不断送女方昂贵礼物，包括爱马仕、路易威登、迪奥与普拉达等名牌手袋与产品，以及带她乘坐头等舱飞往世界各地，支付住宿与购物等花费。

艾格华经常鼓励女方花他的钱，他告诉李秀慧，“随便你要什么”、“请你宠一宠自己”等。他也包办女方各种生活开销，例如美容护肤、车油、国大课程学费和聘用风水师等。有一次，当发现李秀慧没有用他的钱来支付每月保险保费，艾格华还为此生气。

面对艾格华如此大手笔地送礼，李秀慧曾表示感到过意不去以及不想欠男方太多。她在短信中问艾格华，“你买这么多东西给我，我要怎么还你？”艾格华当时保证，“我又不是放贷人”，李秀慧无须还钱。

缺乏借贷记录 法官裁定各项花费实为赠礼

法官认为，种种证据显示艾格华给予的物品和款项都是送给李秀慧的。再说，两人交往超过一年，互传大量手机短信，但没有任何一则可证明有关款项是提供给李秀慧的免息贷款。

艾格华试图以一份手写协议书，说明李秀慧每个月向他借钱，并同意在艾格华要求时归还款项。不过，法官同意辩方的说法，即协议书的来源可疑，诉方无法证明文件上的签名属于李秀慧。

另外，艾格华以被李秀慧欺骗为由，要求对方还钱。诉方指李秀慧曾经承诺与艾格华是专一交往的情侣关系，艾格华便是在这认知下，在女方身上花费这么多钱。不过，法官指出，没有证据显示李秀慧曾做过相关承诺。

法官也在判词尾声引述英国剧作家康格里夫（William Congreve）的名句，指在爱情里遭抛弃的女子，其怒火非常可怕，但在法官看来，本案显示因爱成恨的怨愤情绪并非女子独有，男性也同样如此。