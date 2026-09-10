有公众时隔多时再访麦里芝蓄水池，却惊见划艇小屋附近有不少大树遭砍伐。

这名公众最近在新加坡自然学会公众论坛（NSS Public Forum）的脸书上贴文说，他观察了被砍的香灰莉木（Tembusu）剩下的树桩，发现除了其中一个树桩内有个明显大洞之外，其他留下的树桩看似没问题，因此很好奇这些大树被砍的原因，是否隐藏着没在树桩表面上显现出来的问题。

他在贴文中也提出疑问，如何在保障公众安全和保护成熟大树之间取得平衡，并感叹说：“一些大树老了，某些风险或许无可避免，但它们所承载的生态和景观价值，是需要好几十年才能替代的。”

国家公园局园林处高级署长林怡玲星期四（9月10日）回复《联合早报》询问时说，当局在为树木进行例常检查时，经评估发现这些树木健康状况欠佳，内部腐朽，或有其他结构性缺陷。

当局因此以公众安全为首要考量，于上星期三（2日）清除六棵香灰莉木（学名：Cyrtophyllum fragrans）。

她透露，公园局在现场会种植多种本地树种，替代被清除的树木。