过去五年，本地共进行了973起器官移植手术，其中309起来自活体捐赠，另外664起来自遗体器官移植。目前等待移植器官者的人数，仍远多于可供移植的器官数量。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期二（9月8日）以书面方式答复官委议员柯文婷有关器官移植提问时，透露2021年至2025年的数据。

他说，器官需求与合适捐赠者之间存在差距，是全球都面对的挑战，并非我国独有。

自落实1987年人体器官移植法令，及扩大器官捐赠范围，从肾脏至心脏、肝脏和眼角膜后，遗体肾脏移植手术的平均数量，从法令生效前的每年约5起，增加至2021年至2025年的平均每年33起。

可供捐赠的器官少于需求，其中一个原因是只有少部分死亡个案的情况，适合捐赠器官。

此外，一些潜在捐赠者，可能因患有恶性肿瘤或感染等疾病，不适合捐赠，又或者未符合脑死判定标准。

针对器官捐赠问题，健卫部持续检讨如何扩大器官捐赠及移植的渠道。例如，我国在2024年引入“心脏停止后捐赠” （Donation after Circulatory Death，简称DCD），作为已故者捐赠肾脏的额外途径。

这让一些无法符合脑死标准的个案，也有机会让家属按照死者生前的意愿捐赠器官。

评估器官灌流等技术 保存更多捐赠器官

全国器官移植组也与各器官移植计划密切合作，评估包括器官灌流技术等新技术。这类技术有助保存一些过去被认为不适合移植的捐赠器官。

除了遗体捐赠，活体肾脏和肝脏移植，也为末期肾病或肝病患者，提供器官移植机会。

王乙康说，健卫部也通过培训医护人员，让他们掌握与家属沟通器官捐赠的技巧，同时继续加强公众教育，如每年举行的“Live On”活动，提高国人对器官捐赠能救人的认识。健卫部2025年也推出网上平台，让国人更方便登记和查询自己的器官捐赠意愿。