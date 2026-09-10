部长薪金范围在新框架下扩大后，公众也会更关注部长领取的实际薪酬和表现花红。黄循财总理说，他理解国人的关切，政府将考虑是否公布更多相关信息。

国会星期四（9月10日）就黄总理和公共服务统筹部长兼国防部长陈振声早前发表的政治薪金检讨部长声明展开辩论。黄总理在10名议员发言后，作出约40分钟回应。

尽管政府将考虑公布更多有关部长实际薪酬和花红的信息，黄总理强调，政府也须避免把部长评估变成一场“公开的人气竞赛”（public popularity contest），甚至演变成每年比较个别部长表现和排名。

黄总理说：“这不会带来什么好处，也不是我希望内阁运作的方式。我不希望部长各自为政，只顾自己负责的议题，或一味经营个人形象。即使是最有能力的部长，也不可能单靠自己取得成功。”

他说，作为团队的一分子，部长必须相互合作，不只着眼于各自负责的领域，也要彼此支持、共同解决问题。

黄总理星期二（8日）在国会发表部长声明时承诺，未来五年只要继续担任总理，就会把个人的加薪所得，全数捐给公益事业。

他星期四进一步说明，连同捐款所带来的税务优惠也会一并捐出，因此不会从这次薪金调整中获得任何经济利益。