涉嫌走私含依托咪酯的电子烟烟弹入境，又有一名青年被控上法庭。

卫生科学局星期四（9月10日）发文告说，被告是一名17岁青年。他因涉嫌走私含有药用麻醉剂“依托咪酯”（etomidate）的电子烟烟弹（俗称“丧尸烟弹”），抵触《烟草与电子烟管制法令》，上星期五（4日）被控上法庭。

文告说，被告上星期四（3日）通过大士关卡入境新加坡时，被移民与关卡局人员截查。关卡人员从他的电单车搜出14个装有电子烟烟弹的包裹，随后通报卫科局。

卫科局人员随即到场接手调查，在包裹内共发现1264个烟弹。当局化验结果证实，被起获的烟弹都属于“丧尸烟弹”。这些烟弹被指用于供应，有关调查仍在进行中。

被告面控后，被令还押一周以协助调查。他的案件已于星期三（9日）过堂，并定于10月7日再度过堂。

根据法令，走私丧尸烟弹若罪成，违例者可判监三年至20年，并鞭打五下到15下；供应丧尸烟弹若罪成，则可判监两年至10年，并鞭打两下到五下。

早前报道，五名年龄介于24岁和37岁的男子也涉嫌走私含依托咪酯的电子烟弹，于8月25日至28日陆续被控上法庭。其中一人在兀兰关卡被捕时，车内藏有多达1万2415个烟弹，估计市值87万元，是我国迄今起获的最大一批“丧尸烟弹”。

另外，一名24岁本地青年也因涉嫌走私“丧尸烟弹”入境，于7月2日被控上法庭。他也是《烟草与电子烟管制法令》自5月1日生效以来，首名因走私“丧尸烟弹”而被控的本地人。