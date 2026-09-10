数码发展及新闻部长杨莉明指出，我国正在积极推动技术多元化、加强与亚细安的区域合作，同时维持人工智能的发展势头，以巩固作为可靠全球人工智能枢纽的地位。

杨莉明星期四（9月10日）在GZERO亚洲峰会的炉边会谈中说，我国几天前在国会中提出了《数码基础设施法案》，要为数据中心的能源效率制定新标准。她提到，泰国最近出于对电力的担忧，暂停了多个数据中心发展项目。在这方面，两国之间有合作空间，我国也很愿意与泰国分享思路。

她举例说，在热带国家，是否所有数据中心都必须保持现有的低温标准，还是能够调高一度以节省能源，是个值得共同探讨的问题。她认为，在亚细安制定共通标准是重要的区域合作方向。

展望新加坡2027年接任亚细安轮值主席，杨莉明说，我国在现有基础上，将深化数据互通、推进中小企业采用人工智能（AI），以及推进区域合作以达成共通标准。

谈到新加坡在全球AI格局中的位置，她说：“我们不会自视过高，也不会一开始就认定别人必定会想到这里来。”

她指出，新加坡可能处于第二梯队靠前位置，但与紧随在后国家的距离其实非常小，而与美国和中国的距离则非常大。

至于面对大国博弈，她直言这是真实的存在并影响着所有人。新加坡的应对方式是坚持“刻意多元化”，而不依赖单一平台或生态系统，无论在模型、云端还是数据中心层面都保持多元。

杨莉明：我国欢迎世界各地AI机构与技术依法入驻

杨莉明说，新加坡欢迎来自世界各地的AI机构与技术。“只要它们在新加坡依法合规、不利用新加坡来规避或违反其他国家的法律，我们都非常欢迎。”

她强调，我国必须保持务实，审视新加坡能提供什么，以及AI人才和AI公司为什么会选择加入我国的生态圈。

她指出，我国许多领域持续发展，例如航空业未来大约10年每年的客运处理能力将大增、港口集装箱堆场优化、先进制造业不断发展等，其间会出现越来越复杂的技术问题，有待人们通过AI等科技解决。

“未来市场不会只在新加坡。你在新加坡初试解决方案后，如果证明可行，那你就可能把这整个经验推广到其他地方。”

AI科技发展迅速，是否有泡沫化的风险？杨莉明认为，无需对此做揣测。“AI已经是我们经济中非常重要的一大部分。它只会持续增长，它必会继续存在。”

新加坡目前约有数十家企业AI卓越中心。一年前，没有几家使用智能体AI，如今几乎每一家都以某种方式在用着智能体AI。

不过，杨莉明指出，即便这些企业掌握的AI科技已经迅速进化，但它们意识到，不该只考虑智能体AI有能力做什么，而是须考虑它不能用来做什么。

“我们要为科技和创新维持一个可信的环境，但不代表马上就得立法监管，而是必须密切关注风险，引导人们采用良好做法。无论是负责任地处理数据，还是以可信方式设计智能体系统，这些都是我们与业界伙伴投入大量心力去做的事。这些努力未必会是封面新闻或是网页头条，但它们最终才是真正的关键。”