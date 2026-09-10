过了保质期的食品未必不能食用；若能捐赠，既可让更多面临食品短缺的群体获益，也能缓解实马高岛垃圾埋置场被填满的压力。不过，保障食品安全人人有责，公众食用这类食品前，应先确定食品对健康无害。

国会星期三（9月9日）就粮食韧性动议进行辩论。文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕参与辩论时说，食品局正在研究能否在维持食品安全标准的同时，允许捐赠已过保质期的食品，预计明年公布更多详情。

受访慈善机构和“剩食”业者都对这项检讨工作表示欢迎。他们认为，允许捐赠过了保质期的食品，将进一步增强新加坡的食品供应韧性，同时减少送往垃圾埋置场的食物垃圾量，为环保尽一分力。

本地市面上的食品包装上标示的日期五花八门，但大致可分为两类：一种针对品质，一种针对安全。新加坡食物银行执行理事长陈应星博士接受《联合早报》访问时说，检讨工作提供了清楚区分食品安全和食品质量的契机。

南洋理工大学未来食品安全中心主任陈维宁教授说，包装上的日期标示旨在帮消费者预估食品的质量与适合食用的时间，也帮商家计划食品的陈列时长。

例如，“保存期”（Use By）指食用期限，涉及食品安全，过期后即使看起来闻起来正常，也切勿食用；“保质期”（Best Before）则指食用质量的最佳期限，过期后品质和口感会欠佳，例如饼干会受潮变软，但一般还可安全食用。

陈维宁透露，南大研发了一款监测食品在整个供应链中的微生物生长、污染和新鲜程度的技术，目前正与本地零售商合作进一步验证，未来或可用于加强本地食品安全。

赏味期、有效期……食品包装上标示的日期五花八门，但过了保质期的食物未必不能吃。（邝启聪摄）

新加坡食物银行派发食物逐年增长

2024年，新加坡食物银行派发61万2000公斤食物，约等于200万份餐食；2025年增至68万6000公斤，约等于230万份餐食。新加坡食物银行派发的食物中，约八成是剩食，包括从食品拯救活动中回收的食品。

陈应星说，除了易腐食品必须当天派发，其余食品一般都有至少八个星期的保质期。若食品已过期或不符合标准，便会交给合作伙伴制成堆肥。

但他认为，食品过了保质期，如若包装完好、储存得当，且没有变质迹象，只要能安全食用，原则上理应都可捐赠和食用。

他补充，若可以安全食用的食品能重新分配，而不是直接丢弃，将有助于增强整体食品供应韧性，包括提升为面临食品短缺困境的群体提供援助的能力。

除了易腐食品必须当天派发，新加坡食物银行接收的其余食品一般都有至少八个星期的保质期。（关俊威摄）

手机应用treatsure拥有25万名用户，他们可享有优惠价购买要过期或有小瑕疵的食品。平台上售卖的包装食品包括醋、盐、蜂蜜等，来自约10家食品供应商的余货。

treatsure首席执行官兼联合创办人黄鼎轩说，根据食品销售法令，食品过了保质期一律不能出售，因此平台上也不会上架这类食品。“更多时候是朋友或熟客会问有没有这类产品，他们不介意收下，我们就在你情我愿的安排下把这些食品送出去。”

黄鼎轩也是新加坡管理大学杨邦孝法学院可持续法讲师。他说，现行法律采用一刀切的方式，不区分标示的日期，但针对醋等安全风险较低的食品，相应的监管或可考虑放宽。

然而，若法律须根据不同食品性质，细分监管程度，行政上难免有挑战。对此，黄鼎轩建议：“可以大致把食品分成几大类，无须一一针对个别食品制定条规。”

陈应星呼吁当局制定以风险为基础的监管框架，列明哪些食品可以重新分配，哪些不行。“也应该继续推行教育工作，因为很多人把食品包装上的所有日期都当作同一种含义。”