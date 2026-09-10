教育部修订小一报名制度，明年报读小一的孩童在2C阶段将能有更多学额可以申请。超过八成小学2C阶段的保留学额将从目前40个增至60个，让更多与学校无直接关系的孩童就近入学。

与此同时，为了平衡私宅区学校有显著较多来自富裕家庭学生的现象，12所坐落武吉知马、马林百列等地区的热门小学将实施新的“双轨录取机制”，把2C阶段学额公平分配给居住在2公里内和2公里外的孩童申请。

也就是说，这12所小学在2C阶段若只剩下60个预留学额，将有至少30个学额分别保留供居住2公里内外孩童申请。教育部希望借此措施确保这些小学对不同背景孩童保持开放。

教育部星期四（9月10日）宣布最新一轮小一报名制检讨结果。

公民与永久居民孩童目前可通过五个阶段报读小学。2C阶段开放给在前几个阶段未享有优先报名权，以及尚未获得学校录取的孩童报名。