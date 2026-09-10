明年小一报名2C预留学额增至60 12所小学新制度惠及2公里外孩童
教育部修订小一报名制度，明年报读小一的孩童在2C阶段将能有更多学额可以申请。超过八成小学2C阶段的保留学额将从目前40个增至60个，让更多与学校无直接关系的孩童就近入学。
与此同时，为了平衡私宅区学校有显著较多来自富裕家庭学生的现象，12所坐落武吉知马、马林百列等地区的热门小学将实施新的“双轨录取机制”，把2C阶段学额公平分配给居住在2公里内和2公里外的孩童申请。
也就是说，这12所小学在2C阶段若只剩下60个预留学额，将有至少30个学额分别保留供居住2公里内外孩童申请。教育部希望借此措施确保这些小学对不同背景孩童保持开放。
教育部星期四（9月10日）宣布最新一轮小一报名制检讨结果。
公民与永久居民孩童目前可通过五个阶段报读小学。2C阶段开放给在前几个阶段未享有优先报名权，以及尚未获得学校录取的孩童报名。
为确保本地小学对不同背景学生保持开放，小一报名制度多年来进行数次调整。2014年起，教育部规定所有小学在2C阶段预留20个学额，让孩童无论与学校有没有直接关系，都有更多机会申请入学。2022年起，2C阶段的学额增一倍至40个学额。
尽管如此，一些学校因坐落在私人住宅区，来自富裕家庭的学生占比明显比较高。
教育部的最新一轮检讨工作有两大宗旨，第一是进一步促进所有小学开放程度，让与学校无直接关系孩童有更多机会申请入学。第二是为学校营造多元环境促进不同背景学生互动交流。
教育部长李智陞星期四告诉媒体，教育部广泛咨询家长、学校领导者和校友会等利益相关者，各方对学校应维持开放具有共识，但对具体如何达到这一目标有不同看法。
他指出，教育部须在不同观点和需求之间寻求平衡，经仔细考量后决定从明年小一报名活动起推行两项影响2C阶段的调整。
第一项调整，即把2C阶段保留学额增至60个，将影响本地多数小学。李智陞说，这些学校收生人数大约有240人，新措施实施后，这些学校每四个学额，约一个会维持开放，孩童无论与学校有没有直接关系皆可申请。
收生人数少于180人的学校将不受影响，也就是说它们会继续在2C阶段保留40个学额。今年小一报名活动中，179所开放报名的小学中，有27所的收生人数少于180人。
至于第二项调整，也就是在2C阶段实施“双轨录取机制”，教育部根据学校2公里范围内公共住房单位占比少于40%的标准进行评估后，目前选出12所学校推行这项措施。
李智陞指出，由于目前住家与学校距离越近的孩童可享有优先权，单单为这些坐落私宅区的学校增加2C学额，未必能明显促进学校录取学生背景的多元性。
新措施下，一半的2C阶段学额分配给居住2公里内；另一半分配给居住2公里外孩童申请。若其中一组的学额没有填满，剩余学额会转入另一组。公民孩童会继续享有优先权。
李智陞说，教育部会定期探讨列入“双轨录取机制”学校名单，根据有关学校附近住房类型转变的情况进行调整。
“在双轨录取机制下，有关学校将为居住附近的孩童保留适当占比的学额，同时也为其他孩童扩大申请入学的机会。至于这些学校最终能否招收更多元背景的学生，则取决于家长如何选校等多种因素。”