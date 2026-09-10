亚细安国家未来或要长期面对三大“疫情”，包括非传染性疾病、抗药性及下一场不知名的大流行病“疾病X”。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康呼吁各国加强区域合作，提升公共卫生韧力。

王乙康星期四（9月10日）在马来西亚吉隆坡举行的第17届亚细安卫生部长会议上致辞时说，不可忽视这三种“疫情”对公共卫生带来的影响。

他指出，随着亚细安各国生活素质改善，加上人口老龄化，非传染性疾病的患病率也不断上升。

他认为，各国可在预防疾病方面加强合作，例如为食品贴营养标签。新加坡、马国和印度尼西亚都已采取相关措施。新加坡的经验显示，食品标签能够发挥作用。

王乙康也特别点名吸烟和电子烟，认为两者都是导致非传染性疾病增加的重要风险因素。

电子烟损民众健康 倡区域联手管制流入

他说，电子烟是相对较新的产品，却正在损害民众健康。一些亚细安国家包括新加坡在内，已禁止电子烟，但电子烟仍可跨境流入。各国目前也处于限制或禁用电子烟的不同阶段。

他认为，如果亚细安能以区域方式，共同应对电子烟问题，长远而言将有助于改善人民健康。

至于第二个挑战——抗微生物药物耐药性（antimicrobial resistance，简称AMR），王乙康形容这是一个“无声疫情”，但影响却很显著。

根据世界卫生组织资料，抗微生物药物耐药性是指细菌、病毒、真菌和寄生虫不再对药物如抗生素产生反应。因此，感染变得难以或无法治疗，进而增加疾病传播、重症、残疾和死亡的风险。

他呼吁亚细安国家采取措施，确保抗生素继续属于处方药，遏制非法开具抗生素及让医院开处抗生素时，采取最佳做法。

亚细安可携手共同应对下一场大流行病

最后一个挑战，是不知道什么时候来临的另一场大流行病“疾病X”。

王乙康说，疫苗仍然是应对下一场大流行病的关键。各国须提前做好准备。冠病疫情期间曾出现疫苗分配不均情况，促使许多国家都希望能自行研发和生产疫苗，但这并不容易，当中涉及知识、技术、设施等问题。

他指出，世卫组织、流行病防范创新联盟（CEPI）、全球疫苗免疫联盟（Gavi）等组织，都在加强全球大流行病防范能力，推动区域层面的疫苗安全与自给自足。

他指亚细安在加强疫苗生产生态系统方面，已取得显著进展。他建议各国盘点自身能力，以集体提升区域韧力。亚细安各国可先共同评估区域疫苗需求，确定优先疫苗产品及希望建立的技术平台、评估产能，随后制定扩大生产规模及加强监管准备的计划。

他说，亚细安突发公共卫生事件和新发疾病应急处理中心，可在当中发挥一定作用。

另一方面，王乙康也将在10月10日，再度到吉隆坡，应邀出席马国前青年与体育部长、麻坡区国会议员赛沙迪与当地歌手贝拉的婚礼。