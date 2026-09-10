国家环境局预测新加坡的24小时空气污染指数（PSI）将处于中等偏高至不健康偏低范围内。中部地区的PSI继续超过100点，截至星期四（9月10日）傍晚6时的24小时PSI为104，比起上午11时的105稍微滑落，但仍是本地自9月4日PSI破百点以来的最高纪录之一，公众应减少不必要的户外活动。

环境局官网星期四傍晚6时10分发布消息，截至傍晚6时，全国24小时PSI介于73至104，属于中等至不健康水平；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米38至70微克，处于正常至偏高水平。

其中，中部地区的24小时PSI最高，达104，为不健康水平。同样，中部地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度也最严重，每立方米70微克。

环境局指出，苏门答腊南部和加里曼丹的火灾持续监测到中度至浓密的烟羽。当局观测到，苏门答腊南部的烟羽正在向新加坡飘移。

未来几天，苏门答腊北部和中部预计将有阵雨。由于加里曼丹和苏门答腊南部预计将持续干燥天气，若火情持续且在当前的东南风或南风影响下，新加坡可能继续受烟霾影响。当局也预计，新加坡的24小时PSI将在中等偏高至不健康偏低范围内。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。若须立即进行户外活动，应查询一小时PM2.5浓度读数及个人指南。规划次日户外活动时，则应参考24小时PSI预报及相应的健康建议。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用，获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布，已上载至亚细安气象中心网站。

马国空气污染显著改善

本区域其他国家也受到烟霾影响。马来西亚西马半岛多个地区星期三（9日）迎来降雨，国内多区空气污染情况星期四显著改善。截至星期四上午，马来西亚全国已没有地区的空气污染指数超过200点的“非常不健康”水平。星期三曾超过200点的砂拉越西连，指数也回落至“不健康”水平。

马来西亚环境局空气污染指数管理系统网站数据显示，截至星期四下午4时，全国仍有11个地区的空气污染指数属于“不健康”水平，52个地区属于“中等”水平。北马槟城、吉打和玻璃市有五个地区的指数降至50点以下，达到“良好”水平。

砂拉越泗里街录得185点，为全国最高。星期三一度突破200点非常不健康水平的西连，星期四下午回落至181点。