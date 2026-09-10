2011年答应踏入政坛时，黄循财总理不知道自己会到哪里参选、能不能当选、日后会担任什么职务，甚至不知道薪酬是多少。

他唯一清楚的是，一旦辞去公务员职务，就会因为服务年限“还差一点”，而失去养老金。

黄总理星期四（9月10日）在国会总结政治薪金检讨辩论时，分享当年获人民行动党接触、决定从政的经历。他形容当时的决定“完全是放手一搏”。

现年53岁的黄总理，2011年正式踏入政坛，当选西海岸集选区议员。从政前，黄总理出掌能源市场管理局，是当时最年轻的局长级公务员之一。

他说，当年答应从政意味着必须先辞去公务员职务，但当时没有人告诉他会在哪个选区参选、是否能够当选，也没有人保证当选后会获得什么职位或薪酬。

“直到辞职后，我才真正意识到其中一个后果——我在公务员体系服务还差一点才满15年，而要做满15年才能保留养老金，所以我的养老金就没了。”

黄总理说，后来有一些朋友出于好意问他，如果当年继续留在公务员体系，可能已当上常任秘书，不仅能保住养老金，收入或许更高，也不必面对公众检视。但他不后悔当年的决定。

“我非常珍惜自己在公务员体系工作的那些年，也一直十分敬重以这种方式为新加坡服务的人。不过，从政承担的是另一种责任……这就是我为什么选择这条路。我的同僚也一样，我们愿意站出来，就是希望尽自己所能为新加坡做事、服务国人。”

重看当年“喝茶”作业

黄总理也透露，行动党物色潜在新人时，除了安排外界熟悉的“喝茶”环节，也会要求他们写下个人想法和参政动机。他为准备这次发言，还特地翻出自己2011年写下的内容。

请人“喝茶”是行动党多年来物色人才的方式，通过约见交谈，从各行各业寻找潜在参选人。

当时仍是公务员的黄总理写道，新加坡要继续成功，每一代都必须培养出自己的领导人，由愿意为国家承担责任、服务同胞的人接棒。

“我也写道，希望自己能成为这个团队的一分子，在重要的地方发挥作用，为新加坡的发展尽一分力。我当年是这么想的，如今还是一样。”