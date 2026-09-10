新一轮小一报名制度有哪些调整？

超过八成小学2C阶段的保留学额将从目前40个增至60个；12所坐落武吉知马、马林百列等地区的热门小学将实施新的“双轨录取机制”（Two-track scheme），把2C阶段学额公平分配给居住在2公里内和2公里外的孩童申请。

什么是“双轨录取机制”，具体怎么执行？

明年起，12所小学将在小一报名2C阶段实施“双轨录取机制”。2C阶段的学额，一半分配给居住2公里内；另一半分配给居住2公里外孩童申请。若其中一“轨”学额未填满，余下学额就会自动归入另一“轨”。公民孩童享有优先权的原则不变。我们也附上图表举例说明。

为什么要推出“双轨录取机制”？为何选了那12所小学实行？

本地约八成居民家庭住组屋。而在学校2公里范围内，以私人住宅居多，公共住房单位占比不到40%的学校，目前有12所；为确保不同背景的学童能在更加多元的环境中共同成长，教育部决定为这12所学校在2C报名阶段实施“双轨录取机制”：

英华学校（附小) 英华学校（小学） 圣婴女校（加东） 美以美女校（小学） 南洋小学 义安小学 培华长老会小学 莱佛士女子小学 新加坡女子学校 圣玛格烈女校（小学） 丹绒加东小学 道南学校

教育部将定期检讨，当周边住房结构发生变化，不再符合这项比例标准，学校的双轨制也会随之取消。比如，英华学校（小学）2030年迁至登加新镇后，料将不再实施这个机制。

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12所小学推行“双轨录取机制”，2C阶段以“2公里”来划分，背后有什么考量？

之所以选择2公里为分界线，因为它已是教育部现行小一报名制度中、人们熟悉的衡量住家距离决定优先权的参照点。同时，为了避免使报名情况复杂化，这12所学校在2C阶段的双轨机制，也摒除过去再把住家距离细分为1公里、1至2公里来决定抽签优先权的做法，只以2公里为距离分界。

2C阶段学额2027年起从原来的40个增至60个，额外20个学额从哪里来？

2C阶段增加的20个学额，是从较早的报名阶段重新分配而来，也就是从原本预留给2A和2B报名阶段的学额腾出来。这个改变是否会因此造成2A或2B阶段出现更多学额需要抽签来决定，就得视每年实际的申请情况。

收生人数不到180人的小学，2C阶段仍只保留40个学额，目前有多少这样的学校？

教育部每年都会检讨各校的小一收生人数。以2026年的报名活动为参考，全国179所小学中，有27所的收生人数少于180人。

越来越多学校取消家长义工计划，教育部是否也在考虑调整2B阶段？

教育部在检讨过程中，审视了整体的小一报名制度，征求了家长和利益相关各方的意见。教育部继续认可校友、家长义工和社区成员对学校及社区作出的贡献，因此决定保留相关措施。

家长可怎么查看住家与学校的距离范围？

家长可使用土地管理局推出的OneMap网站（www.onemap.gov.sg/school），输入住家邮政编码后查看。