一名30岁印度尼西亚籍船员在过境新加坡回国时，将一根象牙藏在保温瓶里企图走私，被移民与关卡局人员识破并当场被捕。涉事船员被控上庭，认罪后被判入狱八周。

根据法庭文件，被告是30岁的印尼籍船员哈菲勒丁（Hafiludin），面对一项《濒危物种（进口与出口）法令》的控状。

文件显示，被告于2025年12月28日，以150美元（约190新元）向一名贸易商购买了这根象牙，打算作为礼物送给父亲。

尽管被告清楚知道在未取得相关许可证的情况下，在新加坡持有象牙属于违法行为，但他仍将象牙藏入保温瓶并装进行李箱。由于象牙长度超出保温瓶，他锯开保温瓶外壳进行改装，以将象牙塞入其中。

移民与关卡局星期四（9月10日）傍晚在脸书发文透露，这起走私案发生在2026年8月9日。被告当时正过境新加坡准备返回印尼，被驻守在岌巴入口船员办事处（Keppel Entrance Crew Office）的关卡人员截查。

在检查行李前，关卡人员曾询问被告是否有物品需要申报，但被告声称没有。随后，关卡人员在扫描行李时发现异常，经仔细搜查，从他的行李中一个经过改装的保温瓶里搜出象牙。

被告当场被捕，随后移交国家公园局展开进一步调查。经检测，这根象牙约27公分长，重约550克。当局也确认象牙源自非洲象属（Loxodonta），但无法确定具体物种。

被告于星期四（9月10日）被控上庭并认罪，判入狱八周。

我国对走私动植物采取零容忍态度立场 罪成面临高额罚款与刑期

根据《濒危物种（进口与出口）法令》，任何涉及在《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录一中所列明的物种（包括象牙）进行非法贸易的违例者，一旦罪名成立，每件标本可被判罚款最高10万元（总额不超过50万元），或判监最长六年，或两者兼施。

这个刑罚也同样适用于过境或转运CITES中列明的动植物，包括它们的部位和衍生物。

移民局强调，新加坡对走私野生动植物采取零容忍态度的立场，将继续与公园局紧密合作，共同打击非法野生动植物贸易。

当局呼吁公众尽自己本分，确保所购买的物品不含濒危动植物成分，切勿助长非法野生动植物贸易的市场需求。