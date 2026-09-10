朝野议员要求检讨国会助理和秘书助理的津贴，公共服务统筹部长兼国防部长陈振声回应时指出，这虽不属于本轮政治薪金检讨的范畴，但政府会探讨如何调整并更新相关津贴。

工人党秘书长毕丹星和荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙星期四（9月10日）在国会参与政治薪金检讨部长声明辩论时，一同为国会助理和秘书助理争取更好待遇。

毕丹星呼吁政府和国会，在考虑议员有效履行职责所需的资源时，不能忽视这些在背后默默付出的人。

迪舒沙也指出，虽然这次检讨报告中并未提及他们，但随着公众对议员的期许不断提高，助理们所承担的工作量与要求也相应提高。

对此，陈振声在总结辩论时回应说，由于这不属于本轮薪金检讨的范围，政府暂未对此作出调整。不过，他将指示相关部门展开研究，并在必要时调整并更新这些津贴。

毕丹星指市长职责不明 再次提议废除市长一职

毕丹星也针对市长的职责范围和薪资结构提出质疑。

他指出，许多国人至今仍不清楚市长的具体职责。“在职责不明的情况下，他们的薪酬却如报告所述，继续与政治薪酬框架挂钩，这依然让许多国人感到费解。”

针对工人党废除市长一职的提议，黄循财总理在回应时强调，社区发展理事会和市长通过动员更广泛的志愿者网络、迅速回应本地需求，并落实邻里购物券和职业配对等计划，为社区和我国做出贡献。

他说：“我为市长以及他们为新加坡所做的一切感到自豪。我希望市长们能继续凝聚社区力量，构建一个更具凝聚力与温情的新加坡。在这个团队中，每个人都各司其职。我十分珍视他们每一个人所作出的贡献，以及他们服务国家与人民的不同方式。”