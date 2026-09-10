调整政治薪金从来不会有“政治上合适的时机”。黄循财总理指出，政府过去已多次推迟相关调整，若这次再延后，薪金差距只会进一步扩大，日后也更难纠正。

国会星期四（9月10日）就政治薪金检讨部长声明展开辩论。黄总理在发言时说，政府曾考虑是否再次延后调整，但最终决定不这么做。

他指出，2017年独立检讨委员会建议调高薪金时，政府并未落实建议；2023年的检讨工作，又因全球经济和地缘政治局势不稳定而展延。政务官的基准薪金至今已15年未调整。

几名议员在辩论中提到，有基层认为现在不是调高政治薪金的时候。首名发言的榜鹅集选区议员、全国职工总会助理秘书长杨涴淩说，就有工友质问：“不是要同甘共苦吗？怎么选这个时机？”

黄总理对此表示理解，但强调调整政治薪金，“从来不会有政治上合适的时机”。

伊朗冲突一度打乱检讨时间表

他说，政府去年12月成立检讨委员会，原本预计今年3月或4月完成检讨。不过，2月爆发伊朗冲突后，政府决定先应对危机，并推出两轮援助配套，协助企业和民众。

虽然中东冲突至今仍未结束，短期内也未必缓和，但我国经济情况已趋稳，因此政府认为现在应该处理政治薪金问题，而不是再次搁置。

他说，如果每次遇到困难都选择不行动，问题只会一再拖延，“原本出于谨慎的克制，久而久之就会变成对问题置之不理”。

“更何况，领导层更新已十分迫切，我们必须正面处理这个问题。”