若新加坡无法吸引足够的优秀人才加入政治领导层，后果会在每轮的领导层更新中逐步积累叠加，以致领导层素质、政府决策，以及公共服务的整体素质与效率都受影响。黄循财总理提醒，一旦出现这种情况，要重新建立起系统将更困难，甚至变成不可能。

国会星期四（9月10日）就黄总理和公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期二（8日）发表的政治薪金检讨部长声明展开辩论，共有11名议员和部长参与四小时的辩论，毕丹星是唯一参与辩论的工人党议员。黄总理和陈振声随后分别作总结发言。

朝野双方对于审慎调高部长薪金，以及薪金框架调整的核心原则整体达致共识。辩论主要围绕于薪金框架，以及薪金框架如何落实的技术细节。

星期二的部长声明涵盖两个层面，一是政府接受政治职务薪金检讨独立委员会的建议，对部分政治薪金框架作出调整；二是在具体落实时，不会直接根据新框架调整现任部长薪金，而是采取一次性的加薪，增幅最高为9％。

黄总理发言时阐明，政府的核心考量是如何确保我国政治领导层长期维持高素质。

他说，若无法吸引足够的优秀人才进入政治领导层，新加坡必然会付出代价。这些后果不会一夜之间显现，政府也不会立马陷入停摆，但后果会在一代代的领导层更新中逐渐积累。

十几、二十几年后，领导层素质、政府决策以及公共服务整体素质和效率的差异都将显现。“一旦这些退化迹象变得明显，要重建系统将更加困难，甚至不可能达成。”

国务资政李显龙在国会辩论后在脸书贴文，提醒道：“若我们任由公共部门的薪酬水平脱节，行政质量和政治领导力的衰退将不可避免，过程或许缓慢，但势必无可挽回。”

政府采取循序渐进且克制的落实方法 以取得正确平衡

黄总理指出，政府可有三种落实框架的选项：进一步延后框架调整；立即把政务官薪酬调高至框架建议水平；完全忽视薪金检讨委员会建议的计算方式，采用低于180万元的薪金参照基准。

他强调，这都不是正确的选择。

进一步推迟采用薪金框架只会进一步扩大政务官薪资和市场薪酬之间的差距。“差距越大，未来就越难纠正”；现任政务官的薪金和级别差距也较广，没有必要因为框架调整，就自动并立即把所有人提升到新的薪金水平；可是，无期限地维持他们现有薪金也不合理。

“因此，我决定采取最多9%的一次性加薪，这是考虑到薪金框架已经冻结15年。”

过去两天来，180万元的MR4级薪金参照基准引起不少讨论。但黄总理强调，既然政府委任了独立委员会制定恰当的薪金基准，就不该因为这个180万元的数字在政治上显得尴尬，并擅自窜改委员会达成的结论，而是应通过具体的落实方法回应关切。

陈振声透露，即使所有现任政务官都获得最高9%的一次性加薪，预计整体薪金开支在政府总支出中仍占不到0.05%以及占国内生产总值的0.01%。低于2011年的水平。

黄总理说：“我们回应了多年来累积的缺口，但采取循序渐进且克制的落实方法。这是公平的。不论对当前服务的政务官，或是对于接下来需要揽才以便为新加坡服务的长远需求，都是负责任的做法。”

黄总理：捐出未来五年薪金增幅 税务优惠也一并捐出

黄总理星期二在国会发表部长声明时，承诺未来五年只要他继续担任总理，就会把个人的加薪所得全数捐给公益事业。

他星期四进一步表明，连同捐款所带来的税务优惠也会一并捐出，因此他不会从这次薪金调整中获得任何经济利益。

五年之后，他会继续为公益捐款，但会在非公开的情况下这么做。“因为我不想作出无限期的承诺，由此让人期盼我的接班人也应当这么做。”

国会已经休会。