东北线小印度地铁站月台上，一个装有充电宝的黄色背包突然起火，地铁职员见状迅速拿灭火器将火扑灭。事故造成一人呼吸急促，另一人蒙受轻伤，但两人均拒绝送院。

这起事故发生于星期四（9月10日）早上8时零5分，地点在东北线小印度站。

脸书专页“Complaint Singapore”上传视频与照片显示，一个被弃置在小印度地铁站月台的黄色背包正冒出火光。两名地铁工作人员随后赶抵现场，其中一人手持灭火器灭火。

随着火势被扑灭，月台地面留下大片白色灭火干粉。突发状况也吸引了不少公众驻足围观。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，事故涉及一个充电宝。地铁工作人员在民防部抵达现场前，已用灭火器灭火。初步调查显示，这场火很可能是由充电宝引发的。

民防说，民防人员在现场评估一人呼吸急促，另一人蒙受轻伤，但两人都拒绝送院。

为预防此类火患发生，民防部队提醒公众，切勿长时间或隔夜无人看管地为电池或电子设备充电。公众也可登录相关网站，了解更多有关充电宝的安全贴士。

负责运营东北线的新捷运发言人陈贵珍答复询问时指出，小印度站的工作人员处理了一起背包冒烟的事件。在等待民防部队抵达时，工作人员扑灭火势，并协助月台上的乘客。

陈贵珍说：“无人在这起事故中被送院，列车服务也未受影响。”

东北线万国站于今年7月29日也发生类似事故。当时一个背包在地铁月台上无故冒烟，警员到场后在五分钟内用灭火器控制住情况。民防部队后来受询时则证实，这起事件涉及一个冒烟的充电宝。