明年报读小一的孩童在2C阶段将有更多学额可以申请，同时在12所位于武吉知马、马林百列等地区的热门小学实施新的“双轨录取机制”。受访学者对新机制表示欢迎，认为这将能提升报名制度的公平性，但同时提醒家长在为孩子报名学校时做好长远和实际的选择。

新加坡国立大学社会学系副教授蔡锦鸿受访时认为，“双轨录取机制”是小一报名制度的“局面改变者”（game changer），打破了学校周边热门学区房的“光环”。

“住在学校10米外和2公里处的家长，在同个阶段里的抽签概率是一样的。临近学校的房地产或许不再是进入名校的保障，这应该有助于为这些地区的房地产热度降温。扩大招生范围，自然也能让学生背景更加多元。”

（Lianhe Zaobao）

另外，由于2C阶段增加的学额来自较早的2A阶段和2B阶段，这也可能意味着名校校友和家长义工将面临更少名额和更高的抽签风险。家长的择校策略也需要作出相应调整。

蔡锦鸿说：“家长不能再理所当然地认为，只要是校友或成为义工就能顺利进入热门学校，这料将有助于减少‘功利性’的义工行为。这些改变将促使家长在择校时更加务实，把热门学校2C阶段抽签视为常态，从而更愿意把目光投向住家附近的其他学校。”

学者：选择学校前应做长远考虑

针对12所热门学校推出的双轨机制，或吸引更多居住在2公里以外的孩童报名，蔡锦鸿提醒说，家长应先确保学校地点的选择对孩子和家庭而言是可持续的，包括尽早规划通勤、考虑学校有否充足的学生托管中心名额等。

新加坡管理大学社会学院助理教授何欣熹同样认为，通过2C阶段入学的机会变多后，热门学校可能依然会面临超额报名的局面。“无论报名制度如何变化，我都会建议家长尽量去了解附近的学校，选择一所他们认为适合自己孩子，且通勤不会太困难的学校。”

12所实施双轨录取机制的学校校长对新政策均表示支持。

南洋小学校长王丽萍回应《联合早报》询问时指出，新的双轨录取机制将确保居住学校附近家庭的孩子仍有机会报读南小，同时让校方以适当方式进一步招收不同背景的学生。

她说：“新措施考虑到住家靠近学校以及居住较远的两组学生，随着时间的推移，它将提供有利条件，协助南小建立一个背景更多元的学生群体，并为学生营造更丰富且全面的学习体验。”

家长：为增加学额感到开心 也理智看待

受访的多名家长对调整表示欢迎，但有家长坦言，会理智看待热门学校的学额增加，不会为了名校光环，而牺牲孩子的睡眠。

赖佳恩（36岁，非政府组织合作伙伴关系总监）育有2岁女儿，预计在2031年入读小学。她说，选择小学时，学校与住家的距离仍会是主要考量之一。“睡眠和休息对成长中的孩子很重要，不希望女儿每天花太多时间往返学校。我想先观察女儿的长处、兴趣和需求，最终选择一所能让女儿发挥所长，并感到有归属感的小学。”

王文彬（32岁，工程师）育有4岁儿子，预计2029年入读小学。他是培华长老会小学校友，在2A阶段享有优先权，但不能保证获得学额。

王文彬住在金文泰，距离武吉知马一带的培华超过2公里。他说：“如果儿子无法在2A阶段获录取，我们还可以在2C争取学额，我觉得为了能够就读培华，这样的通勤距离还是值得的。”

家住勿洛的罗裕贵（32岁，会计师）育有3岁儿子，希望为孩子报读道南学校。为了增加入校机会，过去曾考虑搬家。此次报名机制调整，对于住在2公里以外的罗裕贵夫妇来说是好消息。

对于增加2C保留学额后，热门学校会否面对更激烈竞争，罗裕贵认为竞争应该还是会增加，“毕竟好的学校始终是家长向往的选择”。