人工智能技术日趋普及，网上出现越来越多由人工智能生成的商品图片和宣传视频。律师和广告业监管机构提醒，使用人工智能制作广告并不违法，但若用来虚构商品效果、夸大服务成效或伪造消费者评价，则可能触法；即使注明“由人工智能生成”，也不能成为规避责任的“免死金牌”。

新加坡消费者协会和新加坡广告标准管理局提供给《联合早报》的最新数据显示，2025年1月至今年6月底，消协共接获五起涉及利用人工智能（AI）生成误导性图片的投诉，其中三起发生在2025年，两起于今年上半年提交。

同期，广标局则收到九宗关于广告中误导性使用生成式AI的投诉，其中七宗在2025年接获，今年上半年另有两宗。

两机构在联合答复询问时强调，根据《消费者公平交易法令》，若业者在交易过程中作出误导或虚假陈述，即构成不公平交易行为。

广标局进一步指出，无论广告使用何种工具制作，其中的顾客评论都须基于真实且经核验的消费体验。仅在广告中声明“由AI生成”并不足以规避法律责任，业者必须确保广告中的所有陈述、图像及整体呈现内容准确无误。

律师：AI制作广告不违法 误导消费者仍可能触法

广告是否由AI制作，并非判断业者是否违法的关键，核心在于广告是否导致消费者对商品或服务形成错误印象。

Dentons瑞德有限责任合伙律师事务所知识产权和科技业务部高级合伙人符懋军律师受访时说，现行法律体系已足以应对AI广告所带来的挑战。使用AI制作广告本身不违法，但若利用AI误导消费者或作出虚假陈述，则属违法。

美容业者若利用AI生成“使用前后对比图”，宣称消费者使用产品后皮肤显著改善，而这些效果并非真实情况，便可能触犯法律。（唐家鸿摄）

例如，美容业者若利用AI生成“使用前后对比图”，宣称消费者使用产品后皮肤显著改善，而这些效果并非真实情况，便可能触犯法律。若涉及保健或医疗产品，还须遵守《医疗保健产品法令》。符懋军指出，以虚假或误导的方式为保健品打广告，同样属于违法行为。

受影响的消费者可依法维权。若因AI生成的广告购买美容或保健产品，后发现宣传效果不实，符合条件的消费者可依据《消费者公平交易法令》第6条向商家提起法律诉讼，索偿金额最高可达3万元。同时，新加坡竞争与消费者委员会也有权对涉及不公平交易的业者采取执法行动。

符懋军也提醒，AI技术虽大幅降低内容制作门槛，但业者应更加谨慎，在发布广告前仔细核查AI生成的内容，确保公正且不具误导性。

网购遇AI商品图 手袋货不对办

周荧柃网购手袋时，网站展示的商品图片与她收到的实物相差甚远。（受访者提供）

消费者周荧柃（62岁，百仁中心总裁）曾在一个网站购买手袋，收货后发现实物与网站展示的图片相差甚远。

她仔细查看后发现，网站上的广告和促销内容疑似均由AI生成，两名模特儿的外形几乎一模一样。此外，网站上标注“最后一天清货”的促销信息，数日后依然存在。

周荧柃仔细查看网购平台后发现，网站上的广告和促销内容疑似均由AI生成，两名模特儿的外形几乎一模一样。此外，网站上标注“最后一天清货”的促销信息，数日后依然存在。（受访者提供）

由于卖家并非本地业者，对方拒绝退款，只愿提供购物积分作为补偿。周荧柃随后联系银行，提交货物与广告图片的对比证据，通过信用卡争议程序成功获得退款。她说，这次经历让她对网络广告更加警觉。

消费者若遇到消费纠纷，可向消协寻求协助；如发现误导性广告，则可向广标局举报。两机构表明将持续关注AI如何改变商品营销、定价和产品推荐的方式，并强调无论广告采用何种工具制作，都不应影响消费者在公平、透明的市场环境中作出知情选择。