本周热点全在这！从全岛讨论的“部长加薪”，到犹如好莱坞电影的“本地青年赴美诈骗案”，再到“看书换现金”的阅读新招，本期播客带你一次过看懂这些话题背后的核心关键。

部长15年没加薪 真的假的？

本周最热话题莫过于“部长要加薪”。黄循财总理在国会宣布，接受薪金检讨委员会的建议，15年来首次调整政务官与国会议员的薪金。这次调整背后的考量是什么？又该如何借此吸引更多顶尖人才挺身而出，为国家服务？

22岁的新加坡“通天大盗”是谁？

13岁辍学、19岁飞去美国和网友行骗，22岁承认自己是3亿新币劫案的主谋。林誉轩（Malone Lam）是如何靠着心理战，策划出卷走2.45亿美元（约3亿零900万新币）的加密货币惊天大案？他令人咋舌的犯案手法与挥霍无度的生活，究竟是怎么被揭发的？

有读有赏真能鼓励阅读？

国家图书馆管理局推出为期五年的“全民阅读运动 ReadSG”。只要每天打卡阅读15分钟，就能积累积分兑换现金。成年人渐渐不看书了，图管局选择用“钱”来带动阅读风气，究竟是不是个好对策？