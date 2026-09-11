位于科尼岛的最新外展训练中心（Outward Bound Singapore，简称OBS）星期五（9月11日）正式启用，由总理 黄循财 主持开幕。文化、社区及青年部长 梁振伟 （兼教育部第二部长），及高级政务次长 吴函燕 （兼永续发展与环境部高级政务次长）也出席活动。

占地12公顷的新中心，耗资2亿5000万元打造，设有逾70项高空探险设施和30多项低空探险设施，并采用无障碍设计，让不同能力的青年都能参与户外活动。

坐上轮椅也能挑战高空绳索设施，其中两项高空和两项低空设施可供轮椅使用者体验。（林明顺摄）

高空探险设施包括露天和有遮盖项目，即使下雨也能进行部分活动。设施按照难度循序渐进，学生会从较简单的挑战开始，再逐步尝试难度较高的项目，过程中学习团队合作和解决问题，也建立起自信。

户外攀岩墙可同时供最多9组学生使用，并设有“铁道式攀岩”（Via Ferrata）等较高难度设施。学生须穿戴安全吊带、安全绳和安全扣，沿岩壁攀爬，克服各种障碍。（林明顺摄）

低空探险设施则分布五个活动区，并且融入周围的自然环境，让学生通过多重挑战，探索自我。

训练中心的团队活动，也从过去两人一组，改为最多四人一组。这么一来，除了让学生有更多机会与同学合作和交流，也能减少不同活动之间的等候时间。

中心也将做足安全防范。高空探险活动采用智能保护绳系统（Smart Belay System），通过“一个解锁、一个上锁”的设计，让学生一次只能解开一个安全扣，减少错误操作的风险，也让学生能安全地自行在不同活动之间转换。

学生进行高空活动前，会先在地面练习使用系统。导师会先评估学生的情况，确认学生完全掌握操作方法后，才让他们进行高空挑战。

中心设计环保绿化可持续

科尼岛外展训练中心也融入多项环保设计。低层建筑与周围植被融合，并通过种植不同植物，为更多动物创造栖息空间。

智能保护绳系统采用的是“一个解锁、一个上锁”的设计，防止学生同时解开两个安全扣，减少高空活动中人为操作失误，也让学生能安全地自行在不同活动之间转换。（林明顺摄）

中心设有雨水收集系统，收集到的雨水可用来灌溉植物和清洗活动设备。建筑也尽量善用自然通风系统，减少依赖空调。

中心设有雨水收集系统，收集雨水用于灌溉植物和清洗活动设备。图为户外攀岩设施前的湖泊，可用于收集雨水。（林明顺摄）

中心其实从今年6月起已在科尼岛校区进行小规模外展训练，接下来会逐步增加所接待的学生人数，同时确保活动安全和质量。

教育部—新加坡外展训练中心挑战计划（MOE-OBS Challenge，简称MOC）2017年推出，是一项为期五天的住宿式户外教育计划。来自不同学校的同龄学生聚在一起分别组建团队，一同参与陆上和水上探险活动，面对挑战过程中学习团队合作，培养自信和韧性。

每一轮活动约有800名学生参与，来自三四所学校，分成12至14人一组。活动包括团队建设、皮划艇、划艇、帆船和陆上探险。学生也会学习阅读地图、使用指南针，以及进行团队决策等基本技能。

加上现有的乌敏岛和东海岸的外展训练中心，三个中心到了2030年将能为所有中学三年级生提供外展训练活动。

截至2025年，已有超过12万名中三学生参与外展训练。活动结束后的反馈显示，学生认为计划助他们增强自信和面对困难的能力，也让他们有机会认识不同背景的朋友。

从今年7月起，中心也在外展训练中加入心理韧性训练。导师会引导学生运用在学校学到的相关技巧，应对压力和挑战。