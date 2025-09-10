新加坡援人机构的热线去年接到近4万通求助电话，其中近五分之一涉及自杀风险。

星期四（9月10日）是“世界预防自杀日”，数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪为新加坡援人机构（Samaritans of Singapore，简称SOS）举办的预防自杀研讨会开幕致辞。

一名男子曾致电SOS热线说想结束生命。他对SOS志愿者提出唯一的请求：“陪陪我。”

近两个小时里，志愿者耐心倾听，引导他保持交流，并一步步劝说他接受帮助。一名值班的负责人在幕后默默指导整个援助过程，另一名志愿者则在旁不断给予鼓励，直到急救人员赶到现场。

陈杰豪指出，每一通电话背后，都有一个正在寻求帮助的人，还有另一个选择伸出援手的人。求助者在拨打热线时可能只听见一个声音，但这个声音背后其实有一整个团队，以及更庞大的社群共同支持。

2024年，本地有441人死于自杀，2018年至2024年连续七年，自杀是10岁至29岁年轻人的首要死因。陈杰豪说，本地的自杀率虽有一些好转迹象，但整体情况仍不容乐观。

新加坡已经加强求助渠道，包括全国心理援助服务1771，以及SOS的24小时危机求助热线1767和短信服务“关怀短信（CareText）”。CareText去年收到近2万条信息，其中近五分之二涉及自杀风险。

预防自杀须全社会参与 建立韧性与支持网络

不过，预防自杀并非只是某个机构或某个行业的责任，而是需要整个社会共同参与。

预防自杀是持续的过程，它并非只在有人拨打求助电话时才开始，也不会随着危机的解除而结束。在危机发生前，社会须建立韧性与相互支持的人际关系，人们在困境中才能更容易主动寻求帮助。

陈杰豪说：“社会污名可能成为人们主动求助的障碍。”

2024年的一项全国调查显示，10名新加坡人中有八人认为社会以别样眼光看待自杀。因此，国人仍要继续改善讨论自杀和心理健康的方式，不带批判眼光地倾听，把求助视为勇敢而不是软弱。

化解当下的自杀危机，也并不是预防自杀工作的终点。对于曾经尝试自杀的人来说，出院是重要的转折，但导致他们出现自杀倾向的风险可能依然存在。特别是年轻人出院后，可能会重新面对充满压力的家庭环境、复杂的人际关系或其他压力。

为此，保健卫生部在2023年公布全国心理健康战略时提到的青年危机救助中心（Youth Crisis Facility）正在筹建中，预计明年投入使用。中心将为有自杀或严重自残念头的青少年提供安全稳定的环境，帮助他们远离社会诱因，重返家庭和社会。

陈杰豪强调：“每一个生命都很重要，没有人应该独自面对人生的至暗时刻。”