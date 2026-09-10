以我国收入最高1000名公民的年薪中位数作为政务官薪金参照基准引发一些质疑，黄循财总理指出，检讨委员会认为这套计算公式依然合理。这基准广泛且客观地反映了从政者须承担的机会成本，不意味着政府只会从这1000人当中物色政治领袖。

国会星期四（9月10日）就星期二（8日）公布的政治薪金框架展开辩论。黄总理在总结辩论时，回应朝野议员提出的问题，包括受争议的MR4级部长薪金参照基准。

薪金检讨委员会沿用2012年制定的公式，以收入最高1000名公民的年薪中位数为基础，扣除40％以体现公共服务精神后，建议把MR4级部长的薪金参照基准从110万元调高至180万元。

工人党秘书长、阿裕尼集选区议员毕丹星认为，工人党在2012年提出的计算方式较为合理，即以国会议员薪金的倍数作为部长薪金的计算基础；议员薪金则按照公共服务部门资深管理层公务员的薪酬制定。

黄总理回应说，委员会检视相关数据后，认为基本计算公式还是合理的，只提出几项调整建议。这并非单一委员会得出的结论，这已经是我国第三次成立独立检讨委员会，审视政治薪金。

“首个委员会于2012年提出这套计算公式；2017年的委员会肯定这套公式；现任委员会重新检视后，也得出大致相同的结论。”

他强调，这个基准是一个参照点，旨在以广泛和客观的方式，反映有能力和经验的人投身政治、承担繁重国家责任所面对的机会成本。无论他们是来自私人领域、公共服务界、专业领域还是其他地方。

他说，单看这次调整，增幅看似很大。这是因为薪金参照基准已有15年没调整，但这期间其他行业的薪资水平持续上升。

黄总理：外国政务官整体薪酬不仅限薪金 不能单看薪金比较

至于有人拿国外的情况与我国比较，黄总理认为，单看薪金不能反映全貌，必须从整体来看。因为在许多国家，政务官的整体薪酬不限于官方薪金，也可能包括退休金、各类津贴、住房或其他福利，以及卸任后的其他安排，这些都不会反映在公布的薪金数字中。

我国政治薪金制度采用“裸薪”（clean wage）原则，这意味着政务官不会获得住房、私人用车或税务减免等额外福利。

根据委员会检讨报告，收入最高的1000名公民中，54.1％担任高级管理职位，35.3％来自金融服务业，10.6％是医生、会计师、律师和工程师等专业人士。

官委议员吴多泉副教授建议，以职责与部长相当的职位作为计算依据。先从能够体现政务官所需技能、判断力、工作复杂程度和责任分量的职位着手，再审视担任这些职位者的实际薪酬。

他提出的另一项建议是，参照这些人三至五年的平均收入，而非仅看单一年份。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声说，参照的这1000人从来不是为了找出与部长职责相当的具体职位，而是一个广泛的指标。

他指出，无论选择哪种公式或基准，最重要的是让总理有足够空间和灵活度，招揽三类型人才——新进者、拥有丰富经验的人，以及具备独特品质、能为团队增添价值的杰出人士。

对于按多年周期为计算标准的建议，陈振声认为这是一个“合理的想法”，因为正如许多人所说，政府的表现不能逐年衡量。但接下来的问题是，应以多少年为周期，以及如果政府更替应如何处理。因此，在考虑这些具体建议时，也会有实际操作上的困难。