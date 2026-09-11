义顺再度出现共享脚踏车车篮载人的危险行为。一名青少年骑着Anywheel共享脚踏车时，前方车篮竟坐着另一名青少年。有公众目击后拍下视频，对这类骑行方式表示担忧。

公众拍下的视频显示，一名青少年当时正骑着业者Anywheel的共享脚踏车，而另一名青少年则坐在脚踏车前方的车篮里。这名公众也指出，对这种载客方式的安全性感到担忧。

《联合早报》目前正向业者Anywheel了解更多详情。

业者：车篮载人影响平衡 构成安全风险

Anywheel早前就类似事件回应时表示，公司对脚踏车被以不符合预期用途的方式使用感到失望。发言人说：“前置车篮仅用于携带个人物品，并非为支撑人体重量而设计。坐在或骑在车篮内对骑士和其他道路使用者都构成严重的安全风险。”

Anywheel也表示，将根据违规严重程度采取相应行动，包括暂停或永久封禁用户账号。

类似事件并非首次发生

事实上，将共享脚踏车车篮当成座位的危险行为并非首次发生。《联合早报》今年7月曾报道，三名青少年在旧机场路熟食中心附近路段骑共享脚踏车上演“追逐战”，其中一人就坐在脚踏车前方的车篮内，在繁忙的车流中穿梭嬉闹。

此外，今年1月18日，也有公众在蔡厝港1道的一处路口，目睹一名年轻男子骑着业者HelloRide的共享脚踏车，让一名女生坐在前方的篮子里，引来公众批评做法危险。

根据《公路交通法令》，脚踏车不得载人，除非乘客是12岁以下儿童且坐在专门设计的儿童座椅上。

陆路交通管理局和交通警察也规定，脚踏车骑士在公路上骑行时必须佩戴头盔，并尽可能靠公路左侧骑行。骑士的手机也必须安装在脚踏车上，不得手持使用。