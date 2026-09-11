新加坡连锁健身及瑜伽品牌True Fitness与True Yoga因负债无法继续经营，9月10日宣布所有分店即日起关闭，并启动债权人自愿清算程序。消息引发会员震惊与不满，不少已预付会费和私人教练课程者担心款项难追回。

ACRA：两公司进入债权人自愿清盘

根据会计与企业管制局（ACRA）BizFile截至9月11日的记录，True Fitness与True Yoga均已进入“债权人自愿清盘程序”。

清算程序正式启动

据《联合早报》记者了解，True Fitness及True Yoga董事于9月10日通过决议，向新加坡律政部破产管理署署长提交因负债无法继续经营的声明，并委任吴伟德及林岳宏为临时清算人。

两公司将于10月7日召开股东特别大会，提呈债权人自愿清算议案，会后随即召开债权人会议，正式展开清算。

True Singapore集团以“True Fitness”、“Yoga Edition”及“TFX”三个品牌在本地经营健身及瑜伽中心，这些中心将随清算程序关闭。

临时清算人上任后将接管公司事务、业务及财产，董事权力即时终止，中心营运也将随之结束。

财务状况持续恶化

根据母公司华控康泰公告，True Singapore集团2025年度收入约1.812亿港元（约2996万新元），亏损约3430万港元（约567万新元），净负债约4.058亿港元（约6708万新元）；截至2026年8月31日，净负债增至约4.293亿港元（约6941万新元）。

集团指新加坡健身业务面对竞争加剧、公寓健身设施增加及线上训练兴起等挑战。

清算预计造成无形资产减值亏损约7690万港元（约1243万新元），约3.097亿港元（约5008万新元）应收款项可能无法收回，集团并为True Fitness约230万新元的银行贷款提供担保。

台湾业务已先行停运

值得注意的是，True Group在台湾的特许健身业务已于2025年10月停止运营。当时在台湾经营20年的“全真瑜珈健身”宣布自2025年10月1日起全面停业，全台13家分店及上万名会员受到影响。

管理新加坡业务的True Group Singapore曾表示台湾方面破产结业对新加坡业务运作没有任何影响。

会员措手不及 预付费用恐难追回

清算消息公布后，多名会员在社媒平台上发文表达不满。

一名会员表示，他在星期四（10日）晚仍如常到健身房运动，却突然收到手机通知，经询问后被告知清算“即时生效”。

另有会员透露，公司已拖欠租金两个月，自己预付的会籍费用和私人教练课程款项恐无法追回，正在考虑是否通过小额索偿庭追讨。

有会员在论坛上质疑公司在明知财务状况恶化的情况下，星期四仍在网站上继续推销预付配套，做法“太恶质”。